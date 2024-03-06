Українці все частіше розраховуються картками: торік стали більше витрачати в інтернет-магазинах

Попри продовження повномасштабної війни, у 2023 році більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими.

Про це свідчить аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, передає пресслужба Національного банку.

Зазначається, що кількість операцій з використанням українських платіжних карток торік становила 7,91 млрд, а їхня загальна сума – 6,14 трлн грн.

Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з українськими платіжними картками становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками.

За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном Нацбанк пояснює значною кількістю біженців За даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців.

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7,39 млрд безготівкових операцій на суму 3,98 трлн грн. Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю – 93,5% (за 2021 рік – 90,1%).

"Позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків", – зазначили в Нацбанку.

У 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:

за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (майже 5 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;

– на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (майже 5 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій; за сумою – на перекази з картки на картку – 37,1% (або 1,47 трлн грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн. Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:

у торговельній мережі – 325 грн (у довоєнному 2021 році – 238 грн),

із переказу з картки на картку – 1972 грн (1512 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 грн (395 грн).

Як додали в НБУ, за 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) – до 449,5 тис. Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%.

Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.