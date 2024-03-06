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Українці все частіше розраховуються картками: торік стали більше витрачати в інтернет-магазинах

банк,виплати,картка,фінанси

Попри продовження повномасштабної війни, у 2023 році більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими.

Про це свідчить аналіз статистичних даних щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, передає пресслужба Національного банку.

Зазначається, що кількість операцій з використанням українських платіжних карток торік становила 7,91 млрд, а їхня загальна сума – 6,14 трлн грн.

Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з українськими платіжними картками становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками.

За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном Нацбанк пояснює значною кількістю біженців За даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців.

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7,39 млрд безготівкових операцій на суму 3,98 трлн грн. Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю – 93,5% (за 2021 рік – 90,1%).

"Позитивна динаміка свідчить, що платіжна інфраструктура України забезпечує безперебійне та стале обслуговування безготівкових операцій з платіжними картками, що дає змогу зберігати високий рівень довіри українців до безготівкових розрахунків", – зазначили в Нацбанку.

У 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:

  • за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (майже 5 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;
  • за сумою – на перекази з картки на картку – 37,1% (або 1,47 трлн грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн. Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:

  • у торговельній мережі – 325 грн (у довоєнному 2021 році – 238 грн),
  • із переказу з картки на картку – 1972 грн (1512 грн),
  • з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 грн (395 грн).

Як додали в НБУ, за 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) – до 449,5 тис. Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%.

Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.

Автор: 

банки (6980) гроші (542) НБУ (9314) карта (227)


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Коплектуючі на ФПВ треба ж якось купляти.
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06.03.2024 12:33 Відповісти
Базари, ринки, ярмарки, торгівля біля переходів та метро теж в цю статистику враховані?
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06.03.2024 12:34 Відповісти
Чергова пісня про те, як всі ********** безготівкові розрахунки, аби потроху нав'язати людям думку, що готівка це не зручно, вона не потрібна і від неї треба відмовитися. А щойно лохи поведуться - омріяний тотальний контроль.
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06.03.2024 12:37 Відповісти
Україна чи не єдина у Європі де взагалі немає такого поняття як розмитнення посилки з іноземного інтернет магазину. Замовив шмоток на €900, вказав, що це барахло обійшлося у €80 і кайфуй від економії. І це мова йде про державу в якій немає грошей з податків на армію. Однак ця держава може собі дозволити безмитні ввезення громадянами на суму у €150! В жодній країні ЄС такого вікна для контрабасу немає, немає і в Канаді чи Британії, а в Україні - є.
Польські інтернет-магазини вже озолотилися ввозячи сюди безмитні товари, а укр влада і замість того аби прибирати незаконну торгівлю з ринку і стимулювати внутрішнє легальне споживання, навпаки добиває вітчизняних e-commerce підприємців новими поборами і перевірками.
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06.03.2024 12:50 Відповісти
Пан захисник держави не хоче пояснити, яким чином, одяг та взуття навіть з пересилкою з США обходяться дешевше, ніж в Україні, де в десятки разів нижчі зарплати? Чому в магазині США та сама модель плеєра та навушників Sony коштували в два рази дешевше, ніж у нас і крім цього, родичі які мені їх придбали ще й отримали бонуси на картку? Відтак, купували, купують і будуть купувати в США, ЄС, Китаї і т.п. поки в Україні не буде адекватної цінової політики.
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06.03.2024 13:15 Відповісти
Если в новый закон таки включат пункт о блокировке карт, то эта цифра резко снизится 🤪
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06.03.2024 12:59 Відповісти

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