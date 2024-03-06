Велика Британія зняла санкції з російського мільярдера Макарова, який відмовився від громадянства РФ

Велика Британія зняла санкції з російського бізнесмена та засновника групи незалежної газової компанії "Ітера" Ігоря Макарова.

Про це повідомили в уряді країни, передає liga.net.

Макаров відмовився від російського громадянства на користь підданства Кіпру минулого року.

Торік він займав 57-е місце в рейтингу найбагатших мільярдерів Росії зі статками $2,2 млрд, а наразі, за даними Forbes, він посідає п'яту сходинку у списку найбагатших кіпріотів.

Після розвалу СРСР Макаров заснував першу в Росії незалежну газову компанію "Ітера". Компанія вела експлуатацію дев'яти родовищ у Сибіру. Після продажу "Ітери" бізнесмен заснував новий холдинг – Areti International зі штаб-квартирою у Швейцарії. У 2022 році Канада та Велика Британія запровадили проти Макарова санкції.

Як відомо, від громадянства Росії відмовилися дев'ять мільярдерів. Серед них: колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов, засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов, засновник інвестиційної компанії "Трійка Діалог" Рубен Варданян, засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник енергетичної компанії "Ареті" Ігор Макаров, засновник Tinkoff Group Олег Тіньков, а також засновники ІТ-компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев.