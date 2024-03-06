Суд скасував всі обмеження для трьох підозрюваних у справі про хабар колишньому замміністра Лозинському

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився продовжувати дію обов’язків, покладених на Сергія Кривого, Олександра Крошку і Миколу Лукашика, яких підозрюють у наданні $400 тисяч неправомірної вигоди колишньому заступнику розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.

Такі рішення 1 березня ухвалив слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін, повідомляє "Слово і діло".

Як відомо, раніше за Кривого внесли 10 млн грн застави, при цьому суд поклав на нього низку обов'язків. Прокурор САП просив продовжити дію обов'язків Кривому та ще двом фігурантам справи – Крошці і Лукашику. Втім суд відмовив у задоволенні всіх трьох клопотань.

У чому підозрюють ексочільника Мінрегіону Лозинського

Як повідомлялося, 22 січня 2023 року детективи НАБУ затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону. Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

Вищий антикорупційний суд спочатку відпустив Лозинського під домашній арешт, проте Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50,24 млн грн. Згодом розмір застави декілька разів зменшували і Лозинський вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

За даними слідства НАБУ, ціни обладнання виявилися на 25-30% дорожчими за ринкові. Щоб забезпечити укладання угод за завищеними цінами, підприємець запропонував Лозинському хабар і той погодився.