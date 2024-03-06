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Новини
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Україна погодиться на обмеження торгівлі з ЄС, але вимагатиме заборонити зерно з Росії, – Мінекономіки

зерно,угода,зернова

Україна готова погодитися на обмеження пільгового режиму торгівлі з ЄС, щоб досягти компромісу з Польщею, але натомість закликає заборонити імпорт російського зерна на рівні Євросоюзу.

Про це заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка заявив виданню Financial Times, передає українська редакція Forbes.

За його словами, Україна підтримає запропоновані Єврокомісією заходи, які передбачають встановлення обмежень на імпорт яєць, курятини та цукру до ЄС, а також передбачають можливість для окремих країн закривати свої ринки для українського зерна.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду… керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – заявив торговий представник України.

Експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50% – до 1,5 млн тонн у період з 2022 по 2023 рік.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що підтримає запровадження заборони на імпорт російського та білоруського зерна та іншої сільськогосподарської продукції на рівні ЄС.

Однак домогтися заборони на імпорт російського зерна на рівні всього ЄС буде складно, оскільки деякі держави-члени виступають проти такого кроку через побоювання, що він дестабілізує глобальні ринки і посилить економічну та соціальну кризу в країнах, що розвиваються, пише FT.

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Як повідомлялося, раніше Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС. Водночас до нього внесуть зміни на вимогу Польщі.

Водночас Латвія першою серед країн ЄС тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено.

Після цього Туск заявляв, що Польща "ретельно" проаналізує вплив рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування та не виключив відповідних кроків і з боку польської влади.

Зауважимо, що Польща заборонила ввезення низки видів аграрної продукції з України в індивідуальному порядку, не зважаючи на правила ЄС.

Нагадаємо, ще 15 вересня 2023 року Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити систему ліцензування експорту, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Автор: 

Єврокомісія (1087) зерно (1870) Польща (2442) росія (14276)


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Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них. Джерело: https://biz.censor.net/n3477155
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06.03.2024 14:38 Відповісти
Якби влада в Україні була б українською (як у польщі влада думає про свої громадян), то варто було б в отвєтку заборонити ввезення деяких груп польських товарів, які у своїй вартості мають шалені дотації ЄС і демпінгуючи ціною, знищують українського виробника, який таких дотацій не має. Однак у владі в Україні одні виродки, яким насрати на сотні тисяч робочих місць в Україні, насрати на податкові надходження від діяльності вітчизняних підприємств, для них головне власний комфорт і відсутність проблем.
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06.03.2024 15:14 Відповісти
Про який Євросоюз тоді мова? Нас вбивають і душать економічно а ми погоджуємося з цим. Зелені виродки при владі добивають державу
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06.03.2024 19:02 Відповісти
А МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ РОССИЙСКИЕ ТВ КАНАЛЫ ДЛЯ НАЧАЛА !?)
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06.03.2024 22:12 Відповісти
Україну ставлять раком і вона "готова погодитись"? Ну і як вам, любителі шашличків і поржать?
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07.03.2024 07:09 Відповісти
Коли це ЗЕбануту срань цікавила доля України? Навіть ці дебіли розуміють, що другого такого шансу дорватись до державного корита не буде, і коли кандидат в депутати на майбутніх виборах прокукурікае, що він з слуги народу, то замість підтримки одержить в свое свиняче рило. Можливо ногою.
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07.03.2024 08:19 Відповісти
А всего 5 лет назад была абсолютно нормальная свободная, почти мирная и самодостаточная страна. И поляки ничего не блокировали на кордоне , и словаки-венгры не блокировали. И были тот же Дуда с Орбаном. И Путло с Рашкой были те же и вели себя тихо. И председатель СИ с Поднебесной тоже были такие же. И толстяк с Северной Кореей , и аятоллы с Ираном , и Лука с его БульбоРайхом .... все те же были. Даже Трамп, которым все сейчас пугают , был Президентом США! А в чем отличие от нынешнего времени ? Всего лишь в том , что 5 лет назад в кресле Президента Украины находился опытный профессиональный политик и матерый дипломат. И в Уряде были профессионалы-управленцы во главе с Гройсманом ( кстати , одного года рождения с Военным Вождем , но какая между ними разница в умственном развитии! ) , и в Верховной Раде находились профессиональные политики ( разных политических ориентаций , многие коррумпированые , но тем не менее не умственно отсталые! ). Ну а сейчас ... нет слов , кроме матюков , поэтому лучше промолчу. Это же надо так суметь всего за пять лет довести страну до такого состояния ... что внутри страны ,что снаружи! И палкой не выгонишь из власти - так ЭТОМУ и ЭТИМ все нравится !
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07.03.2024 09:45 Відповісти
Ну і навіщо нам ЄС?!! Для підтримки геїв?
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07.03.2024 20:46 Відповісти

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