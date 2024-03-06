Кабмін виділив 500 мільйонів на будівництво нового корпусу госпіталю для ветеранів у Рівному. ФОТО

Фото: МОЗ

Кабінет Міністрів виділив ще 500 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на будівництво нового лікувально-реабілітаційного корпусу на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 5 березня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

За його словами, будівництво нового 4-поверхового корпусу дозволить збільшити пропускну спроможність госпіталю до 300 стаціонарних ліжко-місць.

На першому поверсі корпусу буде розташовано приймально-діагностичне та лабораторне відділення. На другому – відділення інтенсивної терапії, стаціонарне відділення, приміщення для персоналу та перехід до існуючого корпусу госпіталю. На третьому – відділення інтенсивної терапії, приміщення для персоналу та операційний блок на три операційні зали. Четвертий поверх займатиме приміщення адміністрації та п’яти реабілітаційних залів. Також передбачається будівництво вертолітного майданчика для оперативного транспортування поранених військових.

"На сьогодні госпіталь на Рівненщині є єдиним в Україні медичним закладом, який займається реабілітацією захисників України після важких черепно-мозкових та спінальних травм в гострому періоді. Щороку тут проходять лікування та реабілітацію близько 5 тисяч пацієнтів. Будівництво нового корпусу забезпечить лікування та реабілітацію для ще більшої кількості військових зі складними травмами", – пояснив важливість зведення нового корпусу госпіталю Ляшко.

Фото: МОЗ Проєкт нового корпусу госпіталю у Рівному

Фото: МОЗ Будівництво нового корпусу госпіталю у Рівному

Фото: МОЗ Будівництво нового корпусу госпіталю у Рівному

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Ляшко нагадав, що будівництво розпочали ще восени минулого року. Загальна вартість проєкту складає понад 1,3 мільярда гривень. У 2023 році уряд виділив на перший етап робіт 100 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Завершити проєкт планується у 2025 році.