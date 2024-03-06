Велика Британія може позичити Україні заморожені активи РФ, – міністр закордонних справ Кемерон

Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні за умови, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, передає The Guardian.



За його словами, активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

Зазначається, що цей план більш радикальний, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі, які передбачали передачу Україні лише прибутків від активів Центробанку РФ, які утримує Захід. Річний прибуток оцінюється в $4 млрд.



"Є можливість використати щось на кшталт синдикованого кредиту чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх повернемо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких дій", – пояснив Кемерон членам Палати лордів.



Це перший випадок, коли Кемерон відкрито та детально говорить про цю пропозицію, і, ймовірно, підкреслює політичну підтримку, яку план має в США, але не в ЄС, пише видання.



Нагадаємо, що країни "Великої сімки" вже понад рік обговорюють, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені після російського вторгнення в Україну, не підриваючи віри в міжнародну фінансову систему.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.