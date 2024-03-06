Кабмін виділив 150 мільйонів на блокування телесигналу з Росії та Білорусі

Кабінет міністрів вирішив виділити з резервного фонду державного бюджету Адміністрації Держспецзв’язку 152 млн грн на створення систем спеціального телерадіомовлення на території дев’яти областей.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зокрема, йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Вінницьку та Одеську області.

Кошти виділили з метою "розгортання мережі блокування антиукраїнського телерадіомовлення у прикордонних районах України із застосуванням комплексів вибіркового блокування сигналів радіоелектронних (телевізійних) засобів", пише Економічна правда із посиланням на рішення уряду.

Очікується, що за виділені кошти буде встановлено комплекси з блокування телерадіосигналів з території Росії, Білорусі та невизнаного Придністров’я. Такі комплекси встановлять у 45 локаціях у прикордонній зоні зазначених областей.

Виділені урядом кошти спрямують як на закупівлю та встановлення комплексів блокування сигналів, так і витрати на експлуатацію цих комплексів протягом наступних 8 місяців. Самі комплекси мають встановити до 1 травня 2024 року.