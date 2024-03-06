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Новини
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Кабмін виділив 150 мільйонів на блокування телесигналу з Росії та Білорусі

Телепропаганду РФ заблокують

Кабінет міністрів вирішив виділити з резервного фонду державного бюджету Адміністрації Держспецзв’язку 152 млн грн на створення систем спеціального телерадіомовлення на території дев’яти областей.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зокрема, йдеться про Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Вінницьку та Одеську області.

Кошти виділили з метою "розгортання мережі блокування антиукраїнського телерадіомовлення у прикордонних районах України із застосуванням комплексів вибіркового блокування сигналів радіоелектронних (телевізійних) засобів", пише Економічна правда із посиланням на рішення уряду. 

Очікується, що за виділені кошти буде встановлено комплекси з блокування телерадіосигналів з території Росії, Білорусі та невизнаного Придністров’я. Такі комплекси встановлять у 45 локаціях у прикордонній зоні зазначених областей.

Виділені урядом кошти спрямують як на закупівлю та встановлення комплексів блокування сигналів, так і витрати на експлуатацію цих комплексів протягом наступних 8 місяців. Самі комплекси мають встановити до 1 травня 2024 року.

Автор: 

Білорусь (1583) Кабмін (7764) радіо (52) росія (14276) телебачення (405) Держспецзв’язок (156)


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гроші на вітер.. на це бабло придбайте краще реальну зброю для ЗСУ і розблокуйте прямий еспресо і 5й
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06.03.2024 15:34 Відповісти
ще позбивайте супутники, що ретранслюють їх, зебіли із ваВами в розвитку.
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06.03.2024 16:00 Відповісти
ахахахахахаха це вже ***** вкотре їм виділяють, блокератори хахахахаха))))
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06.03.2024 16:03 Відповісти
Пізно пити "боржомі",коли нирки відвалились!!!Це траба було зробити ще 1999 році.А зараз на150 млн купили,наприклад набої чи турнікети,яких, доречі недостатьньо на передку. СЛАВА ЗСУ!!!
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06.03.2024 16:39 Відповісти
Це просто пздц - на блокування інтернету відстегніть пару мільярдів!

Поки люди скидаються копійками з пенсій зе-гниди розкрадають аж всираються...

а бидлоелекторат повністю довіряє зеленій гниді...
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06.03.2024 16:50 Відповісти
Чи є в Україні ще таке бидло що дивится російське чи білоруське так зване телебачення ?це треба повним дибілом бути.
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06.03.2024 16:51 Відповісти
Запевняю-Є! Все лівобережжя з Т2, які приймают сигнал з Василівки,Чаплинки. Скадовськ далеко від Нової Каховки,сигнал слабкий..... Всього 24 канала. З Херсону транслюють укр.телебачення,але там вишку підірвали-упала.Десь так. Виручає спутникове,але марафон рулить .добре,що є інші канали-адекватні. Слава ЗСУ!!!
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06.03.2024 17:17 Відповісти
А українські канали так і будуть закодовані зі супутника.
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06.03.2024 17:47 Відповісти

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