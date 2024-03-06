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У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський

веніславський,федір

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав лише одне обмеження прав військовозобов’язаних громадян, які не уточнять свої дані у ТЦК у визначені строки.

Про це на брифінгу розповів член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає "Суспільне".

Коментуючи положення законопроєкту, які передбачають право ТЦК у судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський сказав, що депутати підтримають не всі обмеження, передбачені в ухваленій у першому читанні редакції документа.

"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження – право керування транспортними засобами (для людини, – ред.), яка не виконала вимогу ТЦК і не з’явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з’явилася за повісткою, яку отримала", – сказав Веніславський.

Напередодні заступник голови Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що у доопрацьованому до другого читання законопроєкті депутати пропонують зробити оновлення даних у ТЦК обов’язком військовозобов’язаних громадян, водночас у питанні демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби триває дискусія і для його схвалення депутати чекають розрахунків Генштабу.

Що відомо про законопроєкт про посилення мобілізації

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Електронні повістки, арешт рахунків та відстрочки: Що пропонує новий законопроєкт про мобілізацію

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" ... залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів" . А кто такие "ухилянти"? "Ухилянтами" могут быть только те, кто уже давали присягу и отказываются ее выполнять, брать повестку и т.д. ! Все остальные не "ухилянти" , а обычные мирные граждане , которые имеют полное право действовать по формуле Зеленского - "Я вам ничего не должен! Я должен только своим родителям!"( так он заявил в январе 2019 года журналистам программы "Схемы" ).
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06.03.2024 17:46 Відповісти
Мовчан в своєму репертуарі-читає тільки заголовки.Ні слова про "Ухилянта" чи "ухилянтів" ніхто,крім тих,що пишуть заголовки на Цензорі, в законі по мобілізацію нема.є тільки права і їх обмеження-для військовозобов*язаних громадян,які не уточнять свої дані в ТЦК.І цитувати тут "не 4 ухилянта"а обычного мирного гражданина,і його формули-верх блюзнірства...
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06.03.2024 18:46 Відповісти
То навіщо в заголовці писати "ухилянтів"?
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07.03.2024 01:05 Відповісти

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