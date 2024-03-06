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Новини
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Без грошей від ЄС та США: Резерви Нацбанку зменшились за місяць ще на $1,5 мільярда

золотовалютний резерв

Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $37,05 млрд, у лютому вони зменшилися на 3,8% або на $1,47 млрд.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, на зниження обсягу резервів вплинули валютні інтервенції НБУ та платежі за борговими виплатами країни в іноземній валюті, які лише частково вдалося компенсувати за рахунок надходжень від міжнародних партнерів.

Зокрема, Національний банк у лютому продав на валютному ринку $1,54 млрд, а викупив до резервів лише $31,9 млн. У підсумку, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1,51 млрд.

Крім того, на валютні рахунки уряду в Національному банку у лютому надійшло $1,34 млрд, з цієї суми:

  • $523,6 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
  • $514,4 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • $295 млн – грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;
  • $3,2 млн – кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у лютому спрямували $1,13 млрд, з яких:

  • $796,7 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $275,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $57,7 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379 млн.

Крім того, на оцінку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $199,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

Читайте також: Нацбанк спрогнозував різке зменшення фінансової допомоги Україні

Як повідомлялося, станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд.

Станом на 1 січня міжнародні резерви України становили $40,51 млрд, у грудні минулого року вони зросли на 4,4% завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги.

Автор: 

валюта (2186) валютний резерв (196) кредит (3293) НБУ (9314) золотовалютний резерв (249)


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Топ коментарі
+6
а де статістика грошей, які були роздерібанили дєрьмаками?
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06.03.2024 16:21
+4
Менше красти не пробували?
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06.03.2024 16:22
+3
"Багато заробляють гривень", - подумав Гетьманцев.
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06.03.2024 16:19
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"Багато заробляють гривень", - подумав Гетьманцев.
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06.03.2024 16:19 Відповісти
а де статістика грошей, які були роздерібанили дєрьмаками?
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06.03.2024 16:21 Відповісти
Менше красти не пробували?
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06.03.2024 16:22 Відповісти
А еще ето результат что дали выехать 10млн украинцев за бугор. Кому теперь работать на заводах и платить налоги чтобы поднимать економику?
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06.03.2024 16:23 Відповісти
Натомість в Украні продовжують з'являтись найдорожчі автівки-дивина якась тай годі...
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06.03.2024 16:25 Відповісти
а пенсії,як підвищать...з 1 березня обіцяли
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06.03.2024 16:26 Відповісти
От курва, а шо ж такоє??? А як же ж з 2014 по 2019 без грошей від ЄС та США і резерви в Україні росли і економіка зростала і ВВП зростав і це при тому, що нам і ЄС і США тоді лише виказували "глубокую азабочєность"...
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06.03.2024 16:30 Відповісти
не клейте дурня, будь ласка. Можливо тому що промисловість працювала, а також тому що головні ресурні області зараз під окупацією? А ще тому що нам потрібно витрачати скажені гроші на армію, розмір якої збільшився в 5 разів в порівнянню з довоєнним періодом?
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06.03.2024 16:41 Відповісти
Забули ще добавити що це все було під керуванням ненависного для всіх Пороха. А при харашєм парнє пришов пи***ць економіці і руйнівна війна
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06.03.2024 16:50 Відповісти
Ета другоє...
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06.03.2024 17:01 Відповісти
Це ви нарешті вийдіть з образу дурня. Саме обрання ватника зеленського та його ватного оточення у 2019 стало тим рішаючим фактором, який переконав ***** розпочати широкомасштабну агресію проти України в 2022. Задайтеся питанням, чому в 2014-2019 ***** не пішло на широкомасштабну війну? Бо тоді був саме час, якщо брати 2014-2016 то у нас і армії боєздатної не було і оборонну промисловість реально перезапустили лише з 2015-2016 року. Тож чому тоді ***** не пішов на широкомасштабну війну? Чому не бомбив Харків, Одесу, Київ, Львів?? Чому Маріуполь тоді відбили та наш південь був неокупований? Причина проста - тоді при владі в Україні були дорослі дядьки-державники, які вміли керувати країною навіть в тих форсмажорних обставинах розпочавшоїся москальсько-української війни, до якої Україна за свої 23 роки незалежності не готувалася... І ***** прекрасно розумів, що поки Україною керують досвідчені управлінці, дипломати, широкомасштабну війну неможна розпочинати. Саме тому він дочекався зміни влади в 2019 дочекався ватного скомороха поки той зі своїм "офісом" обнулить все чого досягли "папєрєднікі" і, коли Україна готувалася до "шашличків", розпочав широкомасштабну війну. Саме тому з 2022 у нас ані грошей (дякувати, що нам хоч захід гроші дає, бо тепер прінісаєм в любом калічєствє с любой старани все що дають), ані зброї (дякувати хоч захід дає, але на фоні мародерства ЗЕ влади все менше й менше), ані перспектив з тим слугой кремля, якого наобирали тупі какієразніци у 2019...
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06.03.2024 17:03 Відповісти
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06.03.2024 16:33 Відповісти
Ну вже так відкрито не вилизуй, хоч фіговим листочком прикрий свій сором.
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06.03.2024 16:53 Відповісти
Це ж саме верещали тоді, коли вперше була оприлюднена інформація про бажання Зеленського звільнити Залужного.
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06.03.2024 17:16 Відповісти
Ну то нехай зелені ще побикують то принять давати і ті крихти
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06.03.2024 16:51 Відповісти
Пишний так піарився на рості резервів, коли давали гроші, що тепер прямо не знаю, що думати.

Невже голова НБУ вийде у рядні і посипле голову попелом?
Чи буде чекати відновлення халяви, щоб можна було знов піаритись?
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06.03.2024 17:08 Відповісти
ТЮ ШО МАЛО МИЛЛИАРДЕРОВ !?)
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06.03.2024 22:44 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !!!
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06.03.2024 22:45 Відповісти
если мы будем столько проедать, и так мало зарабатывать - нам хана
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07.03.2024 02:01 Відповісти
клоуни в змові з НБУ просто знищують всю фінансову систему ******* клоуни як ви можете в одній канторі роздавати фінансування ВСІМ по 5% і той же час випускати облігації по 18% і вище????
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07.03.2024 09:10 Відповісти
Сподівають ніхто їм ее дасть ні копійки, інакше ця шобла буде сидіти там вічно.
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07.03.2024 10:51 Відповісти
Тому треба припинити фінансування не актуальних бюджетних сфер: культури, спорту, освіти, науки. Так або інакше нічого не діє. Освіта суто формальна, наука-суцільна брехня, спорт весь воює, культура створює вигляд діяльності.
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07.03.2024 12:57 Відповісти

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