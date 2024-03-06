Без грошей від ЄС та США: Резерви Нацбанку зменшились за місяць ще на $1,5 мільярда
Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили $37,05 млрд, у лютому вони зменшилися на 3,8% або на $1,47 млрд.
Як повідомляє пресслужба Нацбанку, на зниження обсягу резервів вплинули валютні інтервенції НБУ та платежі за борговими виплатами країни в іноземній валюті, які лише частково вдалося компенсувати за рахунок надходжень від міжнародних партнерів.
Зокрема, Національний банк у лютому продав на валютному ринку $1,54 млрд, а викупив до резервів лише $31,9 млн. У підсумку, чистий продаж валюти НБУ в лютому становив $1,51 млрд.
Крім того, на валютні рахунки уряду в Національному банку у лютому надійшло $1,34 млрд, з цієї суми:
- $523,6 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
- $514,4 млн – грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
- $295 млн – грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк;
- $3,2 млн – кредитні кошти від Світового банку під гарантію Іспанії.
Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у лютому спрямували $1,13 млрд, з яких:
- $796,7 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $275,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $57,7 млн – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379 млн.
Крім того, на оцінку резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $199,5 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.
Як повідомлялося, станом на 1 лютого 2024 року міжнародні резерви України становили $38,53 мільярда, зменшившись за місяць на 4,9% або на $1,98 млрд.
Станом на 1 січня міжнародні резерви України становили $40,51 млрд, у грудні минулого року вони зросли на 4,4% завдяки надходженню міжнародної фінансової допомоги.
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