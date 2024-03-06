Дозвіл на обслуговування іноземних кредитів українських компаній допоможе їм уникнути дефолту, – ЕП

Якщо бізнесу дозволять обслуговувати іноземні кредити та платити за єврооблігаціями, то це дозволить йому уникнути дефолту, а також підтримати українську економіку й залучити нові інвестиції в Україну.

Як ідеться в статті Економічної правди, представники бізнесу просять владу пом’якшити валютні обмеження та дозволити обслуговувати зовнішні кредити та єврооблігації. З таким проханням виступили "Метінвест", "ДТЕК", "Кернел", "Інтерпайп" та "Водафон".

Зокрема, в "Інтерпайпі" наголосили, що у компанії вичерпуються можливості платити за випущеними євробондами.

"З лютого 2022 року "Інтерпайп" вживала всіх можливих заходів для стабільної фінансової діяльності та розрахунків з кредиторами, але вичерпала внутрішні резерви для обслуговування своїх кредитних зобов’язань та перебуває на межі дефолту через наявність обмежень, встановлених НБУ (за наявності достатніх власних фінансових ресурсів та власної валюти)", – відзначили в "Інтерпайпі".

Бізнес зазначає, що позитивне рішення Нацбанку допоможе уникнути дефолту, зберегти інвестиційну привабливість України і навіть залучити інвестиції.

"Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками – це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України", – зазначають у статті з посиланням на представника компанії "Кернел".

Зазначається, що деякі компанії все ж таки могли обслуговувати свої зовнішні зобов'язання, тому що великі українські бізнеси не повертали в країну валютну виручку від експорту.

Однак можливості платити за випущеними євробондами в деяких з них вичерпуються.

"За два роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну "Метінвест" використав понад $500 млн власних оборотних коштів на обслуговування єврооблігацій. Це стало можливим насамперед завдяки оборотному капіталу материнської та міжнародної торговельної компанії групи", – пояснили в "Метінвесті".

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.