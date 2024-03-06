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Новини
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Дочірній банк угорського OTP у Росії збільшив прибутки у 150 разів і розширює бізнес

володимир,віктор,орбан,путін

Чистий прибуток російського "ОТП-банку" (входить до угорської банківської OTP Group) за 2023 рік за місцевими стандартами звітності склав 21,4 млрд рублів.

Роком раніше "ОТП-банк" заробив лише 132,9 млн рублів прибутку, а після коригування фінансовий результат банк взагалі був від'ємним, пише російське фінансове видання Frank Media.

Чисті процентні доходи російського банку OTP до формування резервів у 2023 зросли на 61,3% – до 23,8 млрд рублів, а після – у 2,4 рази, до 18,8 млрд рублів. Чисті комісійні доходи збільшилися на 53,9% – до 12,5 млрд рублів.

Активи російського "ОТП-банку" за рік збільшилися вдвічі і на кінець 2023 року становили 354,6 млрд рублів. Кредитний портфель виріс у 2,1 раза – до 288,3 млрд рублів.

Кошти корпоративних клієнтів у банку на 31 грудня минулого року становили 300,9 млрд рублів (зростання у 2,4 раза за рік), вклади фізосіб – 77 млрд рублів (+38,9%).

Капітал кредитної організації протягом року збільшився на 8 млрд рублів – до 40,2 млрд рублів. За минулий рік російський банк виплатив угорській OTP Group дивідендів на 13,5 млрд рублів.

Читайте також: Німеччина та Угорщина посперечались через роль OTP Bank у війні в Україні

Нагадаємо, у травні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Відтоді Угорщина неодноразово шантажувала Україну та блокувала виділення військової допомоги. Відтак, у вересні 2023 року НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. У Нацагентстві сподівалися, що таке рішення переконає Угорщину розблокувати виділення 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати виділення коштів на військову допомогу для України досі, вимагаючи остаточного виключення угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.

Автор: 

OTP (34) банки (6980) Угорщина (551) росія (14276) Віктор Орбан (50)


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Топ коментарі
+8
Для початку бойкот всьому мадярському,це без варіантів.Потім,наїзд на ОТП банк,це вже наші спеціалісти повинні робити.Хай подумають добре.Потім Європа повинна притиснути орбана до стінки,щоб не бикував
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06.03.2024 18:25
+7
Так неудивительно, все кацапские банки через венгров проводят свои международные расчеты в валют
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06.03.2024 18:01
+7
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06.03.2024 18:06
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Так неудивительно, все кацапские банки через венгров проводят свои международные расчеты в валют
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06.03.2024 18:01 Відповісти
І що, у нас ОТР теж працює . І прибутки отримує...
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06.03.2024 18:01 Відповісти
Звісна річ, ****** ***** зморщену мошонку лижуть.
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06.03.2024 18:06 Відповісти
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06.03.2024 18:06 Відповісти
Прибуток тут ні до чого йде відмив коштів повним ходом.
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06.03.2024 18:20 Відповісти
Для початку бойкот всьому мадярському,це без варіантів.Потім,наїзд на ОТП банк,це вже наші спеціалісти повинні робити.Хай подумають добре.Потім Європа повинна притиснути орбана до стінки,щоб не бикував
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06.03.2024 18:25 Відповісти
Я не знаю, що можна купити мадярського у Києві, бо такого не має в магазах. тому краще бойкотувати польське за блокування кордону
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06.03.2024 18:34 Відповісти
А ви спеціально щось угорське знайдіть, а потім демонстративно не купіть!
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06.03.2024 18:40 Відповісти
В Епіцентр зайдіть,герега любить угрокацапів.А поляків,так,треба трохи витверезити.Але найперше потрібно бути етноцентристами,Україну підтримувати,купуючи українську продукцію
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06.03.2024 18:58 Відповісти
Де західні санкції проти ОТР і Райффайзен банків, які фінансують терористичну агресію пітьми проти України?
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06.03.2024 18:35 Відповісти
Ну молодці, потрапили в струмінь
чого тут сказати
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06.03.2024 19:19 Відповісти
і чому це орбан так лиже ***** очко???
не зрозуміло.
і чому ЄС не пошле орбана???
а спитайте у поляків-аграріїв
бабла перемагає здоровий глузд
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06.03.2024 19:38 Відповісти
Кому страждання,а кому гроші.Шверцарці також непогано нажилися при другій світовій.
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06.03.2024 20:01 Відповісти
ЦЫГАНСКИЙ БАНК !?)
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06.03.2024 22:18 Відповісти
А казали що США вводять санкції проти відповідних банків що відмивають гроші рф..виявляється це брехня.
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07.03.2024 00:27 Відповісти
ОТР Банк працює в Україні!
НАЗК в 2023 році виключило ОТР Банк з переліку спонсорів війни в Україні!
Чого ми ще хочемо?
Україна не повинна мати політику подвійних стандартів, Угорщина на сьогодні під керівництвом Орбана є спонсором війни в Україні!
Більше того - угорська компанія MOL, яка отримує російську нафту і виробляє з неї нафтопродукти постачає ці нафтопродукти в Україну!!!
А покупцями є українські державні компанії!!!
Ми самі даємо право українським чиновникам по суті направляти українські гроші до рашки!
Хто із українських чиновників в НАЗК має міцні "яйця"?
Та скільки це буде продовжуватись?
Спонсори війни повинні горіти в аду!
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07.03.2024 08:54 Відповісти
А український ОТП розсилає обов'язкову до заповнення анкету щодо зв'язків із державою-агресором, де називає рашку та ********** з маленької літери.
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07.03.2024 10:35 Відповісти

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