Дочірній банк угорського OTP у Росії збільшив прибутки у 150 разів і розширює бізнес
Чистий прибуток російського "ОТП-банку" (входить до угорської банківської OTP Group) за 2023 рік за місцевими стандартами звітності склав 21,4 млрд рублів.
Роком раніше "ОТП-банк" заробив лише 132,9 млн рублів прибутку, а після коригування фінансовий результат банк взагалі був від'ємним, пише російське фінансове видання Frank Media.
Чисті процентні доходи російського банку OTP до формування резервів у 2023 зросли на 61,3% – до 23,8 млрд рублів, а після – у 2,4 рази, до 18,8 млрд рублів. Чисті комісійні доходи збільшилися на 53,9% – до 12,5 млрд рублів.
Активи російського "ОТП-банку" за рік збільшилися вдвічі і на кінець 2023 року становили 354,6 млрд рублів. Кредитний портфель виріс у 2,1 раза – до 288,3 млрд рублів.
Кошти корпоративних клієнтів у банку на 31 грудня минулого року становили 300,9 млрд рублів (зростання у 2,4 раза за рік), вклади фізосіб – 77 млрд рублів (+38,9%).
Капітал кредитної організації протягом року збільшився на 8 млрд рублів – до 40,2 млрд рублів. За минулий рік російський банк виплатив угорській OTP Group дивідендів на 13,5 млрд рублів.
Нагадаємо, у травні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення було прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Відтоді Угорщина неодноразово шантажувала Україну та блокувала виділення військової допомоги. Відтак, у вересні 2023 року НАЗК призупинило статус угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. У Нацагентстві сподівалися, що таке рішення переконає Угорщину розблокувати виділення 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати виділення коштів на військову допомогу для України досі, вимагаючи остаточного виключення угорського OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.
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чого тут сказати
не зрозуміло.
і чому ЄС не пошле орбана???
а спитайте у поляків-аграріїв
бабла перемагає здоровий глузд
НАЗК в 2023 році виключило ОТР Банк з переліку спонсорів війни в Україні!
Чого ми ще хочемо?
Україна не повинна мати політику подвійних стандартів, Угорщина на сьогодні під керівництвом Орбана є спонсором війни в Україні!
Більше того - угорська компанія MOL, яка отримує російську нафту і виробляє з неї нафтопродукти постачає ці нафтопродукти в Україну!!!
А покупцями є українські державні компанії!!!
Ми самі даємо право українським чиновникам по суті направляти українські гроші до рашки!
Хто із українських чиновників в НАЗК має міцні "яйця"?
Та скільки це буде продовжуватись?
Спонсори війни повинні горіти в аду!