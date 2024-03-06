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Новини
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Вірменія вимагає від Росії забрати своїх прикордонників з аеропорту Єревана

путин,пашинян

Уряд Вірменії направив Росії офіційного листа, в якому заявила, що працювати в аеропорту Єревана "Звартноц" мають лише вірменські прикордонні війська.

Про це заявив секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян, повідомляє місцеве агентство NEWS.am.

"У Вірменії є чітка позиція з цього питання, і вона поінформувала Росію про це офіційним листом", – заявив посадовець.

Водночас прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 6 березня у коментарі місцевим ЗМІ заявив, що уряду РФ невідомо про ухвалені рішення щодо виведення її прикордонників із єреванського аеропорту "Звартноц".

Наприкінці лютого голова Національних зборів Вірменії Ален Симонян заявив, що співробітники прикордонної служби ФСБ Росії мають припинити роботу в єреванському аеропорту.

Після цього Симонян заявив, що Вірменія готова поглиблювати відносини з Євросоюзом та стати кандидатом на членство у ЄС.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про "заморожування" участі його країни в підконтрольній Росії безпековій організації "ОДКБ", оскільки вона не виконувала своїх зобов'язань щодо Єревана, особливо у 2021–2022 роках.

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Вірменія (47) аеропорт (1162) росія (14276) Єреван (5)


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А чкщо не ********* (не для того ставили!, І ваапще Еребуні ета ісконно руская земля!), то шо? Війну московії оголосять? Чи русафобію затєют?
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06.03.2024 21:21 Відповісти
А хароші руські ваньки -
борці з рєжімом думають що в арменії типу вони у безпеці
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06.03.2024 22:22 Відповісти
Я уявляю, скільки туди кацапських кротів поперлося під виглядом бєжєнців - на п'ять карабахів фатить
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07.03.2024 00:03 Відповісти

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