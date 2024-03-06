Назад в СРСР: Росстат відзвітував про рекордне зниження рівня бідності у Росії перед виборами Путіна
У 2023 році доходи нижче встановленого прожиткового мінімуму отримували 13,5 млн росіян, порівняно із 14,3 млн у 2022 році.
Відтак, рівень бідності в країні у 2023 році зменшився до 9,3% – найнижчого показника з часів розвалу СРСР, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на дані Росстату.
За офіційними даними, рівень бідності у РФ стрімко падав впродовж усього минулого року – з 13,5% у першому кварталі до 6,8% у четвертому.
У 2022 році частка бідних росіян вперше з 1992 року опустилося нижче 10% населення країни. Для досягнення цього показника Росстат переглянув власну попередню оцінку і "вивів" з бідності 1 млн осіб.
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Водночас російський президент Володимир Путін у грудні 2023 року визнавав, що більшість росіяни змушені жити "від зарплати до зарплати", але такі складнощі необхідні, оскільки змушують людину "дертися" і цінувати те, що вона має.
У недавньому посланні до Федеральних зборів президент Володимир Путін доручив уряду зменшити рівень бідності в країні до 2030 року до рівня нижче 7%.
Нагадаємо, на 17 березня заплановане чергове переобрання російського президента Володимира Путіна на новий строк.
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