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Назад в СРСР: Росстат відзвітував про рекордне зниження рівня бідності у Росії перед виборами Путіна

путін

У 2023 році доходи нижче встановленого прожиткового мінімуму отримували 13,5 млн росіян, порівняно із 14,3 млн у 2022 році.

Відтак, рівень бідності в країні у 2023 році зменшився до 9,3% – найнижчого показника з часів розвалу СРСР, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на дані Росстату.

За офіційними даними, рівень бідності у РФ стрімко падав впродовж усього минулого року – з 13,5% у першому кварталі до 6,8% у четвертому.

У 2022 році частка бідних росіян вперше з 1992 року опустилося нижче 10% населення країни. Для досягнення цього показника Росстат переглянув власну попередню оцінку і "вивів" з бідності 1 млн осіб.

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Водночас російський президент Володимир Путін у грудні 2023 року визнавав, що більшість росіяни змушені жити "від зарплати до зарплати", але такі складнощі необхідні, оскільки змушують людину "дертися" і цінувати те, що вона має.

У недавньому посланні до Федеральних зборів президент Володимир Путін доручив уряду зменшити рівень бідності в країні до 2030 року до рівня нижче 7%.

Нагадаємо, на 17 березня заплановане чергове переобрання російського президента Володимира Путіна на новий строк.

Автор: 

бідність (48) ВВП (1150) путін володимир (1057) росія (14276)


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Топ коментарі
+11
А уявіть, як багато буде на болотах грошей, коли всі москалі закобзоняться
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06.03.2024 19:38
+9
У найбідніших регіонах РФ різко зросли заощадження за рахунок «гробовых» виплат. У ряді регіонів Росії спостерігався аномальний приріст коштів на банківських рахунках. При середньому зростанні від 6 до 9% за попередні п'ять років у 2023 році Алтай показав зростання на 18,95%, Бурятія - на 33,26%, а Тива - на рекордні 57,57%.

Таке різке збільшення коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам та мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також поліпшенню добробуту населення сприяли «гробовыe» - компенсації сім'ям загиблих і поранених.
Алтай, Бурятія і Тува входять в список найбідніших регіонів Росії. На них припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.
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06.03.2024 18:58
+5
Хай пирнаэ....меньше ********* будет)
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06.03.2024 19:08
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У найбідніших регіонах РФ різко зросли заощадження за рахунок «гробовых» виплат. У ряді регіонів Росії спостерігався аномальний приріст коштів на банківських рахунках. При середньому зростанні від 6 до 9% за попередні п'ять років у 2023 році Алтай показав зростання на 18,95%, Бурятія - на 33,26%, а Тива - на рекордні 57,57%.

Таке різке збільшення коштів на банківських рахунках громадян пояснюється виплатами контрактникам та мобілізованим, які беруть участь у війні з Україною. Також поліпшенню добробуту населення сприяли «гробовыe» - компенсації сім'ям загиблих і поранених.
Алтай, Бурятія і Тува входять в список найбідніших регіонів Росії. На них припадає найбільша частка втрат серед російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.
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06.03.2024 18:58 Відповісти
А уявіть, як багато буде на болотах грошей, коли всі москалі закобзоняться
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06.03.2024 19:38 Відповісти
Яка прввлєкательна країна....
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06.03.2024 19:05 Відповісти
ПОКИ РУКЛЯТЬ ВОВА З ЄРМАКОМ всьо БУДЄТ В РАШКЕ ХАРАШО (не для усіх)

Російські олігархи зароблять на українських дорогах?На Львівщині планують капітальний ремонт дороги М-09 Львів - Рава-Руська. Це траса до українсько-польського кордону. Ділянка ремонту близько 62 км. Джерело:
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06.03.2024 19:33 Відповісти
Хай пирнаэ....меньше ********* будет)
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06.03.2024 19:08 Відповісти
Менше долб.ойобів стає на сході України, там зараз центр утилізації опущено безчесної біосміттьевого недоармії лишньохромосомих пі.дарасосіян, але ті що проміняли можливість нищити дурних кацапів на те щоб утворитися у Тисі беззаперечно також відносяться до дол.бойобів, хоча і значною мірою менше ніж гнилі кацапи!
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06.03.2024 19:22 Відповісти
Згорів на роботі?
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06.03.2024 19:09 Відповісти
Сцикуни це наслідок комуняцького режиму, але їх менше відсотка від усієї Нації, он у наших опущених лишньохромосомих підо.рососійських поки що сусідів вся нація поголівно обісцяне біосміття! А взагалі новина не про Тису опущений ти під.аросійський троляка
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06.03.2024 19:16 Відповісти
Навіть не про Україну.
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06.03.2024 19:33 Відповісти
Тролі думали що це похвальна новину типу у рашки заощадження населення виросли, а що це за гробові то пох......, ще краще, у них же вся нація на некрофілії побудована, що ще можна сказати про лишньохромосомих у яких на центральній площі лежить комуняцьких жмур, що здох від сифілісу!?!
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06.03.2024 19:39 Відповісти
Та ні, вони навіть не думали, що це про їхню уродіну. Думати та сама хромосома заважає.
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06.03.2024 20:09 Відповісти
Якщо людина має дворець у Геленжику або віллу на озері Комо або трьохповерховий будиночек під Женевою то звичайно вона буде дертися…. Тут куйло правий як ніколи раніш
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06.03.2024 19:12 Відповісти
растьот процент жиров у маслі
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06.03.2024 19:13 Відповісти
Догоним та перегоним Америку.
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06.03.2024 19:14 Відповісти
нужно им еще посоветовать стрелять соседей - заодно и жилплощадь увеличат и ехать никуда не надо.
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06.03.2024 19:26 Відповісти
This is the country that without any ***** should be gone. Forever.
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06.03.2024 19:26 Відповісти
It almost was.
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06.03.2024 20:12 Відповісти
Unfortunately, the "was" doesn't cut it. Just like with the cancer - you leave just one cell and it's back before you know it.
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06.03.2024 20:26 Відповісти
Ну так певна кількість рабсіян по мішку рязанського цукру в підвал одержали...
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06.03.2024 19:27 Відповісти
Депард'є ще живий? Може знов візьме московитське громадянство - такі ж гарні перспективи: люди багатіють з повітря!
Що правда, люду стає менше, але то дрібниці....
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06.03.2024 19:27 Відповісти
Чим менше буде кацапні на землі тим світ буде чистіший.
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06.03.2024 19:51 Відповісти
- А пачіму сєводня такая очєрєдь к акулісту?

- А ви што, нє слишалі? путін вчіра па тєлєвізару сказал: "на ґлазах растьот блаґасастаяніє рассійскава народа!"
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06.03.2024 19:32 Відповісти
За 33 роки у нас вже забули таку стилістику совецьких анедотів...
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06.03.2024 22:45 Відповісти
а нах тваринам гроші.. ягєль і кора ж є..
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06.03.2024 19:48 Відповісти
Может и нам выборы преза замутить? Глядишь и разбогатеем.
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06.03.2024 19:57 Відповісти
Надеюсь взрослые дяди уже мутят. Не хотят особо своё бабло дерьмакам спускать.
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06.03.2024 20:11 Відповісти
Но насчёт разбогатеем, то это сами. Ручками, головой ли чемто ещё.
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06.03.2024 20:13 Відповісти
93 миллиона кацапов живут в кредит, только сегодня где новость читал
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06.03.2024 20:14 Відповісти
ну тут ростат може навіть і не збрехав))) бо по перше:кацапів стало менше,а по друге багато кацапок все таки отримали гробові,от вам і ріст купівельної здатності))))
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07.03.2024 01:52 Відповісти
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07.03.2024 07:12 Відповісти

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