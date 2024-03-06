Електронним підписом та печаткою за минулий рік скористалися понад 20 мільярдів разів, – Федоров

Минулого року українці використали електронний підпис та печатку понад 20 млрд разів, що майже вдвічі більше, ніж за 2022 рік.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Електронний підпис та печатка – це зручно, безпечно й швидко. З ними можете на раз-два підписати звіт до податкової, заяву про відпустку, петицію, угоду про оренду квартири або контракт. Ключове – не треба кудись їздити. Економимо час, гроші й ресурси", – написав очільник Мінцифри.

Він нагадав, що у 2021 році Мінцифри запустило "Дія.Підпис", яким можна засвідчувати будь-які документи в застосунку та на порталі "Дія", а ще авторизуватися на деяких порталах державних послуг. У 2023 році цей інструмент українці використали для підписання і авторизацій понад 17 млн разів.

"Ну і ви ж памʼятаєте, що документи з електронним підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, які підписали власноруч? Людям зручніше користуватися е-сервісами замість паперових, тому Мінцифра послідовно підтримує розвиток електронної ідентифікації", – нагадав Федоров.