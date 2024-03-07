Попит на вживані авто у лютому виріс на третину. Які моделі купували найчастіше
Упродовж лютого українських автопарк поповнили понад 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на третину більше, ніж у лютому минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%, далі йдуть дизельні – 27%, електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 4%.
Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.
Десять найпопулярніших моделей лютого
- Volkswagen Golf – 963 одиниці;
- Renault Megane – 806;
- Skoda Octavia – 688;
- Volkswagen Passat – 572;
- Volkswagen Tiguan – 451;
- Nissan Leaf – 416;
- Nissan Rogue – 414;
- Audi Q5 – 409;
- Tesla Model 3 – 380;
- Audi A4 – 349.
Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль