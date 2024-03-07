БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Попит на вживані авто у лютому виріс на третину. Які моделі купували найчастіше

авто

Упродовж лютого українських автопарк поповнили понад 17,8 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на третину більше, ніж у лютому минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%, далі йдуть дизельні – 27%, електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5% та гібриди – 4%.

Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

Десять найпопулярніших моделей лютого

  • Volkswagen Golf – 963 одиниці;
  • Renault Megane – 806;
  • Skoda Octavia – 688;
  • Volkswagen Passat – 572;
  • Volkswagen Tiguan – 451;
  • Nissan Leaf – 416;
  • Nissan Rogue – 414;
  • Audi Q5 – 409;
  • Tesla Model 3 – 380;
  • Audi A4 – 349.

Середній вік вживаних машин, що у лютому перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у 2023 році українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж роком раніше.

Автор: 

авто (4251) купівля (1344)
