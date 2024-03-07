Через блокаду кордону у чергах на виїзд з Польщі чекають 2300 вантажівок

Польські фермери все ще блокують рух вантажівок до пунктів пропуску на кордоні з Україною. Протестувальники пропускають лише по кілька вантажівок, тому в чергах стоять 2300 вантажних авто.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ

"Як і раніше, блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок", – сказав він і додав, що найбільша черга в пунктах пропуску "Краківець" та "Ягодин".

Речник зазначив, що загалом блокується рух для вантажівок у напрямку виїзду з України у "Ягодині".

За його словами, за минулу добу з Польщі в Україну кордон перетнуло 50 вантажівок.

Складна ситуація по пункту пропуску "Шегині". За минулу добу на в'їзд в Україну тут прослідувало лише 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії блокували шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Протестувальники зазвичай пропускають по одній вантажівці на годину, а також обіцяють не затримувати гуманітарні та військові вантажі.

За даними Держприкордонслужби України, 20 лютого польські протестувальники посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною. Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

