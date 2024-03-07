БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Дефіцит робочої сили: кількість вакансій для ветеранів за час війни зросла втричі, пенсіонерів – удвічі

офіс,робота,вакансії

На початку 2024 року українські підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.

Про це йдеться у макроекономічному огляді Національного банку за березень.

Так, за даними work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази між січнем 2022-го та січнем 2024 року; пенсіонерів – у два рази, людей з інвалідністю – на 22%.

Натомість триває зменшення ІТ-фахівців. Зокрема, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тис., що на 12% менше, ніж у січні 2023 року.

Загалом із початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року. При цьому кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років.

"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією. Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини", – пояснили у Нацбанку.

За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює – суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни.

За даними Європейської бізнес-асоціації, майже третина бізнесів планує збільшувати зарплати у 2024 році, хоча переважна більшість не планує змін.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії Україна втратила 30% економіки та 3,5 мільйона робочих місць.

Більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів. Найважче знаходити робітників на виробничі спеціальності, також в дефіциті кадри для медичних закладів та спеціалісти – фармацевти. Детальніше читайте у нашому матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати.

дефіцит (469) НБУ (9513) робота (943)
+13
Чекають працівників які бажано щоб працювали за миску борщу
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
+9
Пий зеленку - в тебе вавки в голові.
показати весь коментар
07.03.2024 13:01 Відповісти
+8
А в селах и райцентрах теперь тракториста или комбайнера скоро в красную книгу занесут.
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
Можливо, в Киеві та інших містах-міліонниках вакансії для пенсів є. А от в провінційних містечках ніхто з роботодавців на пенсів не звертае уваги. Така сувора правда життя.
показати весь коментар
07.03.2024 12:00 Відповісти
Якщо у пенсіонера затребувана спеціальність і кваліфікація то заберуть з ногами і руками,ще й зарплату чималеньку платити будуть,а якщо образно говорячи охоронцем в магазин то ясна річ що таких на таку низькокваліфіковану посаду купу бажаючих
показати весь коментар
07.03.2024 12:14 Відповісти
Пенсионера можно оформить официально - это раз. Пенсионер с большой вероятностью можно послать например в город по делам - и он туда доедет и даже вернется. Пенсионер может воспользоваться общественным транспортом. Пенсионер может за рулем даже проехать всю страну - и даже вернуться. В общем для пенсионеров сейчас просто золотое время.
показати весь коментар
07.03.2024 12:22 Відповісти
Припижджений контингент не здатен навіть державну опанувати, буряте.
показати весь коментар
07.03.2024 13:42 Відповісти
Чекають працівників які бажано щоб працювали за миску борщу
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
А в селах и райцентрах теперь тракториста или комбайнера скоро в красную книгу занесут.
показати весь коментар
07.03.2024 12:03 Відповісти
Пенсіонерів треба переоблікувати. До речі, а за які такі здобутки Україна виплачує зараз пенсії тим, хто працював на СРСР? Що вони зробили для України!?
Весь їх трудовий стаж, а відповідно і податки, йшли на СРСР, тобто російську федерацію.
Ось Вам і додаткове джерело фінансових надходжень.
показати весь коментар
07.03.2024 12:55 Відповісти
Пий зеленку - в тебе вавки в голові.
показати весь коментар
07.03.2024 13:01 Відповісти
https://biz.censor.net/user/587077,В тебе з головою все номально? Звернись до французької медицини,хай трохи підлікують твою "кукуху"...
показати весь коментар
07.03.2024 13:29 Відповісти
Наташа, я розумію, що на раZZії писюкати дічь - це норма. Але тут не раZZія, якщо ти досі цього не втямила.
показати весь коментар
07.03.2024 14:23 Відповісти

