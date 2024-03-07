Дефіцит робочої сили: кількість вакансій для ветеранів за час війни зросла втричі, пенсіонерів – удвічі

На початку 2024 року українські підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою.

Про це йдеться у макроекономічному огляді Національного банку за березень.

Так, за даними work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази між січнем 2022-го та січнем 2024 року; пенсіонерів – у два рази, людей з інвалідністю – на 22%.

Натомість триває зменшення ІТ-фахівців. Зокрема, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тис., що на 12% менше, ніж у січні 2023 року.

Загалом із початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року. При цьому кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років.

"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією. Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини", – пояснили у Нацбанку.

За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює – суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни.

За даними Європейської бізнес-асоціації, майже третина бізнесів планує збільшувати зарплати у 2024 році, хоча переважна більшість не планує змін.

Як повідомлялося, внаслідок російської агресії Україна втратила 30% економіки та 3,5 мільйона робочих місць.

Більшість роботодавців в Україні зіткнулися з дефіцитом кадрів. Найважче знаходити робітників на виробничі спеціальності, також в дефіциті кадри для медичних закладів та спеціалісти – фармацевти. Детальніше читайте у нашому матеріалі: Немає робочих рук: в Україні дефіцит кадрів та зростання зарплати.