Комітет Європарламенту схвалив продовження лібералізації торгівлі для України, але зі змінами

Профільний комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови до 5 червня 2025 року.

Відповідні рішення ухвалено під час засідання комітету у четвер у Брюсселі. "За" проголосували 26 депутатів, 10 – "проти", один "утримався", передає Інтерфакс-Україна.



Рішення, зокрема, пропонує продовжити тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на рік – з 6 червня 2024 року по 5 червня 2025 року.



У Європарламенті зазначили, що це законодавство "наділяє Комісію повноваженнями вживати швидких заходів та вводити будь-які необхідні кроки у разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт".



"Воно також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць та цукру, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022 та 2023 років, то тарифи будуть знову введені.

Заходи щодо лібералізації залежать від поваги Україною демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю", – наголосили в комітеті.



Очікується, що Європарламент проголосує свою позицію у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада має офіційно схвалити ухвалу, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.