Домен одного з найбільших українських порталів Ukr.net заблокували. Що про це відомо? (оновлено)

Домен українського інтернет-сервісу Ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен Network Solutions. Через це не працювали сайт, новинна стрічка та електронна пошта сервісу.

Про блокування домену повідомила пресслужба компанії у Telegram.

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин Ukr.net та електронна пошта @ukr.net", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив галузевому виданню dev.ua один зі співробітників компанії, американський реєстратор відключив домен о пів на другу ночі, "без жодних попереджень".

"Ми з ними працюємо вже 20 років. Домен ukr.net зареєстрований в Америці, а сервери сервісів компанії – в німецькому датацентрі. Разом з ukr.net лежить і пошта, якою користуються мільйони українців", – наголосив співрозмовник видання.

У техпідтримці американського реєстратора доменних імен Network Solutions підтвердили наявність проблем.

"Я перевірив, і через деякі проблеми з сервером домен був неактивний. Під час спілкування з нашими адміністраторами вони запропонували передати справу нашій серверній команді, щоб вони перевірили та активували домен зі свого боку", – вказав оператор служби підтримки реєстратора.

Водночас у частини українських інтернет-провайдерів Ukr.net продовжував працювати. Головред стрічки новин Ukr.net Віталій Яблонько попередив, що це тимчасово. За його словами, у мережах провайдерів, де ukr.net відкривається, ще не оновилися DNS-кеші.

Згодом виявилося, що реєстратор не тільки поставив домен на hold (тобто тимчасово заблокував), але й заборонив робити будь-які маніпуляції з доменом, з’ясував експерт з доменних імен та інтернет інфраструктури Дмитро Кохманюк.

Інтернет-підприємець Андрій Хветкевич заявив, що домен ukr.net було заблоковано за рішенням американського суду.

"Наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену, домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ICANN", – вважає Хветкевич.

О 17:30 стало відомо, що американський реєстратор знову під'єднав домен Ukr.net. Сайт вже відновлює роботу.

Кому належить Ukr.net?

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Укрнет" зареєстроване у 1998 році, його власниками є Борис та Михайло та Олексій Коміссаруки (41%, 20% та 20% відповідно), а також Ольга Грач (10%) та Вітатчі Гєдалє Кушнір (9%).

Борис та Михайло Комісаруки спільно з Ольгою Грач також є власниками невеликого українського банку "Фамільний".

Ukr.net входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Домен ukr.net був зареєстрований у лютому 1999 року, з 2000 року портал також надає доступ до безкоштовної електронної пошти.

За даними аналітичного сервісу SimilarWeb, за січцень Ukr.net мав понад 100 млн візитів. З них 71,8% – це прямий трафік. Станом на 2017 рік в поштовому сервісі @UKR.NET було зареєстровано 16,7 млн акаунтів.

новини (67) електронна пошта (7)
+4
ХЗ шо ви там відновили. Пошта як не працювала, так і не працює.
показати весь коментар
07.03.2024 13:53 Відповісти
+3
чого це "були"?? Вони недоступні і зараз.((
показати весь коментар
07.03.2024 13:56 Відповісти
+3
Вже 10 років цей ресурс вкидає кацапський контент. Тричі звертались до Сисадмінів припинити дезінформацію - кожного разу відповідь була така: "Це політика компанії". НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЗВ'ЯЗУВАТИСЯ ними. Переходіть з України геть - на ресурси Yahoo, Google на будь що за межами країни, тоді Zeпромосковська шантрапа ніяк не зможе вплинути на ваші данні.
показати весь коментар
07.03.2024 14:56 Відповісти
ХЗ шо ви там відновили. Пошта як не працювала, так і не працює.
показати весь коментар
07.03.2024 13:53 Відповісти
А де сказано, що відновили?
показати весь коментар
07.03.2024 16:30 Відповісти
В оригінальній версії новини було сказано "Станом на 13:00 сервіс працює". Видно, потім редактори прибрали.
показати весь коментар
07.03.2024 16:56 Відповісти
Ок, дякую.
показати весь коментар
07.03.2024 17:03 Відповісти
чого це "були"?? Вони недоступні і зараз.((
показати весь коментар
07.03.2024 13:56 Відповісти
укр.нет вже звернувся до Маркарової. Так пишуть. Тобто, ця лажа не на годину-дві. ((
показати весь коментар
07.03.2024 13:58 Відповісти
Негайно телефонуйте Джо Байдену. І в ЦРУ.
показати весь коментар
07.03.2024 14:03 Відповісти
Ничего не работает.
показати весь коментар
07.03.2024 14:15 Відповісти
з телефона пошта і новони працюють, я зайшла в свою скриньку
показати весь коментар
07.03.2024 14:28 Відповісти
Через поштовий клієнт усе працює.
показати весь коментар
07.03.2024 14:19 Відповісти
Вже 10 років цей ресурс вкидає кацапський контент. Тричі звертались до Сисадмінів припинити дезінформацію - кожного разу відповідь була така: "Це політика компанії". НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЗВ'ЯЗУВАТИСЯ ними. Переходіть з України геть - на ресурси Yahoo, Google на будь що за межами країни, тоді Zeпромосковська шантрапа ніяк не зможе вплинути на ваші данні.
показати весь коментар
07.03.2024 14:56 Відповісти
Це пекельні санкції проти росії?
показати весь коментар
07.03.2024 15:17 Відповісти
Таким чином "Слуги Народу" тихим сапом беруть під свій контроль інформаційний простір України! Централізація і концентрація влади та фінансів відбувається з усіх боків. Для чого? Для розсилки електронних повістокі повного контролю за перепискою!!! Отримав-йди помирати! І байдуже, де ти, скільки тобі років! Не пішов, тобі заблокували все, і так помреш або виселять з оселі за борги. Ось як тільки приймуть закон про мобілізацію, всі вдразу і згадають про цей, наче б то раптовий збій.... А скільки банківських логінів злетить?! Електронна пошта, то таке, можна відновити. А рахунки вже ні!! Все просто! Вчіть історію!!!
показати весь коментар
07.03.2024 15:27 Відповісти
Якщо ви в 2024 використовуєте @ukr.net як платформу для банківських транзакцій, то це ваші проблеми, насправді. Треба бути реально альтернативно обдарованою людиною щоб покладати надії на регіонального провайдера поштових послуг, в той час, коли існують світові лідери з практично стовідсотковим аптаймом сервісів і гарантією відновлення...
показати весь коментар
07.03.2024 16:29 Відповісти
Ти не про пошту тут наклацала. Ти женеш тут прокацапську ухилянтську пропаганду.
показати весь коментар
08.03.2024 08:59 Відповісти
станом на 15:45 почта не працює
показати весь коментар
07.03.2024 15:46 Відповісти
Все працює , Київ.
показати весь коментар
07.03.2024 19:58 Відповісти
Возможно сами не продлили, чтобы привлечь трафик. Домен как раз месяц назад зарегистрирован.
показати весь коментар
07.03.2024 23:07 Відповісти

