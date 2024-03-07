Домен одного з найбільших українських порталів Ukr.net заблокували. Що про це відомо? (оновлено)

Домен українського інтернет-сервісу Ukr.net із невідомих причин був відключений реєстратором доменних імен Network Solutions. Через це не працювали сайт, новинна стрічка та електронна пошта сервісу.

Про блокування домену повідомила пресслужба компанії у Telegram.

"Сьогодні вночі, о 01:35, реєстратор доменних імен Network Solutions, раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. В результаті інтернет-користувачам стали недоступні стрічка новин Ukr.net та електронна пошта @ukr.net", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив галузевому виданню dev.ua один зі співробітників компанії, американський реєстратор відключив домен о пів на другу ночі, "без жодних попереджень".

"Ми з ними працюємо вже 20 років. Домен ukr.net зареєстрований в Америці, а сервери сервісів компанії – в німецькому датацентрі. Разом з ukr.net лежить і пошта, якою користуються мільйони українців", – наголосив співрозмовник видання.

У техпідтримці американського реєстратора доменних імен Network Solutions підтвердили наявність проблем.

"Я перевірив, і через деякі проблеми з сервером домен був неактивний. Під час спілкування з нашими адміністраторами вони запропонували передати справу нашій серверній команді, щоб вони перевірили та активували домен зі свого боку", – вказав оператор служби підтримки реєстратора.

Водночас у частини українських інтернет-провайдерів Ukr.net продовжував працювати. Головред стрічки новин Ukr.net Віталій Яблонько попередив, що це тимчасово. За його словами, у мережах провайдерів, де ukr.net відкривається, ще не оновилися DNS-кеші.

Згодом виявилося, що реєстратор не тільки поставив домен на hold (тобто тимчасово заблокував), але й заборонив робити будь-які маніпуляції з доменом, з’ясував експерт з доменних імен та інтернет інфраструктури Дмитро Кохманюк.

Інтернет-підприємець Андрій Хветкевич заявив, що домен ukr.net було заблоковано за рішенням американського суду.

"Наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену, домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ICANN", – вважає Хветкевич.

О 17:30 стало відомо, що американський реєстратор знову під'єднав домен Ukr.net. Сайт вже відновлює роботу.

Кому належить Ukr.net?

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Укрнет" зареєстроване у 1998 році, його власниками є Борис та Михайло та Олексій Коміссаруки (41%, 20% та 20% відповідно), а також Ольга Грач (10%) та Вітатчі Гєдалє Кушнір (9%).

Борис та Михайло Комісаруки спільно з Ольгою Грач також є власниками невеликого українського банку "Фамільний".

Ukr.net входить до десяти найвідвідуваніших сайтів українського сегмента мережі. Домен ukr.net був зареєстрований у лютому 1999 року, з 2000 року портал також надає доступ до безкоштовної електронної пошти.

За даними аналітичного сервісу SimilarWeb, за січцень Ukr.net мав понад 100 млн візитів. З них 71,8% – це прямий трафік. Станом на 2017 рік в поштовому сервісі @UKR.NET було зареєстровано 16,7 млн акаунтів.