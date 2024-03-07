У Києві знову відкриють станцію метро "Дніпро". Вона не працювала з початку повномасштабної війни
Із 8 березня станція київського метро "Дніпро", що на "червоній" лінії, відновить роботу у звичайному режимі.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що станція працюватиме з 05:41 до 22:36.
Як наголосили у КМДА, станція "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.
Нагадаємо, що станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль