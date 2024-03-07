У Києві знову відкриють станцію метро "Дніпро". Вона не працювала з початку повномасштабної війни

Із 8 березня станція київського метро "Дніпро", що на "червоній" лінії, відновить роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що станція працюватиме з 05:41 до 22:36.

Як наголосили у КМДА, станція "Дніпро" – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Нагадаємо, що станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.