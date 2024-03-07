У НКЦПФР визнали прохання до Зеленського ветувати закон, від якого залежить $1,5 мільярда допомоги

Фото: НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати ухвалений Верховною Радою закон "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", який є однією з умов виділення $1,5 млрд від Світового банку.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі НКЦПФР.

У відомстві стверджують, що підписання закону в ухваленій парламентом редакції може призвести до "руйнування роботи регулятора, як державної інституції".

Зокрема, у НКЦПФР стурбовані поправками щодо рівня зарплат співробітників регулятора та уникнення конфлікту інтересів.

У Нацкомісії хочуть передбачити на рівні закону можливість встановлювати вищі зарплати співробітникам – на на рівні ринкових у фінансовому секторі. Крім того, у відомстві вимагають переглянути вимоги до уникнення конфлікту інтересів працівників НКЦПФР.

Водночас у Нацкомісії назвали "переходом на особистості" повідомлення ЗМІ, що під нову норму щодо конфлікту інтересів підпадає і сам голова НКЦПФР Руслан Магомедов, оскільки його цивільна дружина працює у інвестиційній компанії, за якою його відомство мало б здійснювати нагляд.

Як повідомлялося, в рамках реалізації програми DPL від Світового банку Україна зобов'язалась у якості умови для отримання позики на $1,5 млрд до 5 березня ввести в дію три закони ("Про аграрні ноти", про корпоративне управління у державних компаніях та "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків").

Перші два з цих законів вже підписані президентом, третій закон, що стосується діяльності НКЦПФР, Зеленський у визначений строк не підписав.