У НКЦПФР визнали прохання до Зеленського ветувати закон, від якого залежить $1,5 мільярда допомоги
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати ухвалений Верховною Радою закон "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", який є однією з умов виділення $1,5 млрд від Світового банку.
Інформацію про це підтвердили у пресслужбі НКЦПФР.
У відомстві стверджують, що підписання закону в ухваленій парламентом редакції може призвести до "руйнування роботи регулятора, як державної інституції".
Зокрема, у НКЦПФР стурбовані поправками щодо рівня зарплат співробітників регулятора та уникнення конфлікту інтересів.
У Нацкомісії хочуть передбачити на рівні закону можливість встановлювати вищі зарплати співробітникам – на на рівні ринкових у фінансовому секторі. Крім того, у відомстві вимагають переглянути вимоги до уникнення конфлікту інтересів працівників НКЦПФР.
Водночас у Нацкомісії назвали "переходом на особистості" повідомлення ЗМІ, що під нову норму щодо конфлікту інтересів підпадає і сам голова НКЦПФР Руслан Магомедов, оскільки його цивільна дружина працює у інвестиційній компанії, за якою його відомство мало б здійснювати нагляд.
Як повідомлялося, в рамках реалізації програми DPL від Світового банку Україна зобов'язалась у якості умови для отримання позики на $1,5 млрд до 5 березня ввести в дію три закони ("Про аграрні ноти", про корпоративне управління у державних компаніях та "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків").
Перші два з цих законів вже підписані президентом, третій закон, що стосується діяльності НКЦПФР, Зеленський у визначений строк не підписав.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
критерії відбору зебілОПою кадрів: 1) G2; 2)кацапи; 3) інші не православні; 4)сусіди членограя; і т.д., але обов'язково кацапомовні та Україно ненависні.
Всю цю шелупонь на мобілізацію!!!!