Новини
22 960 18

У НКЦПФР визнали прохання до Зеленського ветувати закон, від якого залежить $1,5 мільярда допомоги

руслан,магомедов
Фото: НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати ухвалений Верховною Радою закон "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", який є однією з умов виділення $1,5 млрд від Світового банку.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі НКЦПФР.

У відомстві стверджують, що підписання закону в ухваленій парламентом редакції може призвести до "руйнування роботи регулятора, як державної інституції".

Зокрема, у НКЦПФР стурбовані поправками щодо рівня зарплат співробітників регулятора та уникнення конфлікту інтересів. 

У Нацкомісії хочуть передбачити на рівні закону можливість встановлювати вищі зарплати співробітникам – на на рівні ринкових у фінансовому секторі. Крім того, у відомстві вимагають переглянути вимоги до уникнення конфлікту інтересів працівників НКЦПФР.

Водночас у Нацкомісії назвали "переходом на особистості" повідомлення ЗМІ, що під нову норму щодо конфлікту інтересів підпадає і сам голова НКЦПФР Руслан Магомедов, оскільки його цивільна дружина працює у інвестиційній компанії, за якою його відомство мало б здійснювати нагляд.

Читайте також: Через керівника Нацкомісії з цінних паперів Україна може не отримати $1,5 мільярда від Світового банку, – ЗМІ

Як повідомлялося, в рамках реалізації програми DPL від Світового банку Україна зобов'язалась у якості умови для отримання позики на $1,5 млрд до 5 березня ввести в дію три закони ("Про аграрні ноти", про корпоративне управління у державних компаніях та "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків").

Перші два з цих законів вже підписані президентом, третій закон, що стосується діяльності НКЦПФР, Зеленський у визначений строк не підписав.

Світовий банк (588) законопроєкт (1716) кредит (3386) НКЦПФР (281)
Топ коментарі
+13
Лише спарений кулемет і шибениці допоможуть в реформуванні України. Ця влада вже задовбала до печінок
показати весь коментар
07.03.2024 14:31 Відповісти
+9
Ватному скомороху потрібен досвічений перекладач з фінансово-економічної мови на мову гопоти, щоб втовкмачити цьому бовдуру про що саме йдеться ... з ватного скомороха вже реготав у січні 2020 перед відставкою його перший прем"єр міністр-"новоє ліцо" Гончарук, коли казав про зелідОра: "У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів." "...поки не буде у президента в голові відповіді на це питання - у нього буде порожнє місце там. І до нього буде прилітати ця хрєнь на тему облігацій. Вона потрапляє в голову тільки тому, що у нього є туман."
показати весь коментар
07.03.2024 14:24 Відповісти
+9
Все ясно. Семеро з ложками абідєлісь. Ми тоже хатім харчеваться как банкіри фондовікі.
показати весь коментар
07.03.2024 14:29 Відповісти
Природа не терпить пустоти. Те порожнє місце обов'язково треба заповнити. Сокирою або кулею.
показати весь коментар
07.03.2024 18:11 Відповісти
гончарук, гончарук...аааа, на самокаті....
показати весь коментар
07.03.2024 19:03 Відповісти
Так, це саме той Гончарук, якого призначив своїм прем"єрміністром найвеличніший блаЗЕнь ********** ... А тепер з того Гончарука регочуть навіть ті ***@ни, які наобирали замість президента отого гнусавопикого москальського скомороха-янєлоха, який нікому "нічєво нє должен"...
показати весь коментар
07.03.2024 19:10 Відповісти
голова НКЦПФР Руслан Магомедов...
критерії відбору зебілОПою кадрів: 1) G2; 2)кацапи; 3) інші не православні; 4)сусіди членограя; і т.д., але обов'язково кацапомовні та Україно ненависні.
показати весь коментар
07.03.2024 16:14 Відповісти
А тим пятьом Яковлєвічам і одному Емілієвичу (діти Поволжжя, за сумісництвом - племінники голубого ворішки із "12 стільців") якось не приходить у голову, що без підписання цього закону зарплатні у них не буде ніякої? Можливо і контори їхньої теж не буде?
показати весь коментар
07.03.2024 14:51 Відповісти
Яке право має свитовий банк диктувати свої умови НКЦПФР ? В Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку вже привикли до високї зарплатні, та ще їнших нетрудових догод. Треба щоб Зеленський ветував закон.
показати весь коментар
07.03.2024 15:04 Відповісти
А я думаю, що ж там такого, що зруйнує європейське майбутнє країни. Виявляється вся руйнація вперлася в зарплати купки козлів.
показати весь коментар
07.03.2024 15:14 Відповісти
Це ж треба - їх переведуть з чорної ікри на якусь "галіму" червону ікру. Зєля, ти шо, довбо@б - ветуй закон, бо їзнім зарплатам настане 3,14здець.
показати весь коментар
07.03.2024 15:16 Відповісти
Я вибачаюсь, це часом не та контора, яку очолював чоловік агентки кремля маші єфросініної, якому реформ не вистачало?
показати весь коментар
07.03.2024 15:16 Відповісти
"руйнування роботи регулятора"- вже так нарегулювали що фондовий ринок здох ще до великої війни!
Всю цю шелупонь на мобілізацію!!!!
показати весь коментар
07.03.2024 16:23 Відповісти
Одне виступи зі сцени, і зовсім друге реальне життя. Кричать те, що народ хоче почти, а роблять зовсім протилежне. Тільки б не вступити в НАТО та ЄС. Бо злетять зі своїх жирних крісел біля бюджетного корита.
показати весь коментар
07.03.2024 17:10 Відповісти
І повірте, щоб не втрачати цінне для Єрмака довєрєноє ліццо, яким є Магомедов, Зеленський з легкістю знехтує державними інтересами.
показати весь коментар
07.03.2024 17:10 Відповісти
А ці суки ригоанальні не хочуть встановити ринкові зарплати для воюючої армії і тим підрядникам що будують укріплення???
показати весь коментар
07.03.2024 17:55 Відповісти
І знову на посаді етнічний українець магомедов?
показати весь коментар
07.03.2024 22:54 Відповісти

