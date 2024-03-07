Норвегія виділить $150 мільйонів на ініціативу Чехії про закупівлю снарядів для України

Норвегія виділить до 1,6 млрд норвезьких крон ($153 млн) на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає Радіо Свобода.

"Україна терміново потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти російській агресивній війні. Сьогодні ми вирішили виділити до 1,6 млрд норвезьких крон на ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами", – сказав він.

Норвезький прем’єр-міністр висловив сподівання, що європейська підтримка чеської ініціативи сприятиме тому, що Україна отримає велику кількість нових боєприпасів якнайшвидше.

Загалом Норвегія виділила у 2023 році на військову підтримку України близько 10 млрд норвезьких крон у вигляді пожертвувань з оборонного сектору і промисловості, грантів міжнародним фондам, а також на навчання українських військових.

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Згодом стало відомо, що Бельгія на 200 млн євро профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України за межами Європи для надання більшої підтримки українській армії.

Пізніше Нідерланди заявили, що допоможуть чеській ініціативі закупити 800 тис. боєприпасів для України.

Також до ініціативи долучилися Франція, Німеччина та Латвія.