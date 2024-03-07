Шмигаль заявив про "чіткий план" конфіскації 300 мільярдів євро заморожених активів Росії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в країнах-партнерах заморожено близько 300 млрд євро російських суверенних активів, і ціль та позиція України однозначна – отримати доступ до всіх цих активів.

Про це Шмигаль сказав під час наради щодо конфіскації російських заморожених активів.

"Обговорили наші плани по роботі з G7, ЄС та Бельгією. У країнах-партнерах заморожено близько 300 млрд євро російських суверенних активів. Наша ціль та позиція однозначна – доступ до всіх цих активів. Посилюємо нашу юридичну позицію та готуємо необхідні правові механізми. Маємо чіткий план дій та перші результати", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що, за даними спільних підрахуніків зі Світовим банком, відновлення України буде коштувати щонайменше $486 млрд і активи країни-агресора мають стати основним джерелом відновлення.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.