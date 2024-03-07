Корпорація "Оболонь" купує ще дві потужні артезіанські свердловини за 42 мільйони

Корпорація "Оболонь" Олександра Слободяна виграла аукціон за право протягом 20 років видобувати воду з двох артезіанських свердловин Польового родовища питних вод в Олександрії.

Під час аукціону, що відбувся 7 березня, вона запропонувала сплатити за спеціальний дозвіл на користування надрами 41,6 млн грн, передає Liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Водозабір ділянки Польового родовища, який виставлявся на аукціон, складається з двох свердловин: №0627А та №0629А глибиною 115 м та 96 м відповідно. Сумарний дебіт двох свердловин становить 240 куб. м на добу.

Читайте також: Корпорація "Оболонь" скоротила чистий прибуток у 8 разів

Ці свердловини розташовані на земельній ділянці, яка вже перебуває в оренді ПрАТ "Оболонь". На ній вже є три свердловини: №6456 та №0629 завглибшки 29 м та 34,5 м відповідно, а також №0627 завглибшки 73 м, які дозволяють отримувати 640 кубометрів води на добу.

На виробничому комплексі в Олександрії "Оболонь" виробляє безалкогольні та слабоалкогольні напої.