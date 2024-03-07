"Енергоатом" достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго

У зв’язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності.

Через це "Енергоатом" почне виводити енергоблоки АЕС у планові ремонти раніше, ніж планувалося, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13 березня. Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8 березня. Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива", – зазначається у повідомленні.

У Міненерго очікують, що оптимізація графіка ремонтів дозволить забезпечити стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Водночас оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" повідомляє, що споживання електроенергії 7 березня зростає через похолодання та похмуру погоду, яка вплинула на зменшення генерації сонячними електростанціями.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 12 655 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Загальний обсяг 221 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.

Як повідомлялося, раніше "Енергоатом" обіцяв зменшити тривалість планово-попереджувальних ремонтів на енергоблоках АЕС у 2024 році до 612 діб. У 2022 та 2023 роках вона становила 618 діб та 634 доби відповідно.