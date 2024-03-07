БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4 918 10

"Енергоатом" достроково почне виводити енергоблоки АЕС у ремонт через профіцит електроенергії, – Міненерго

аес,хмельницька,хаес

У зв’язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності.

Через це "Енергоатом" почне виводити енергоблоки АЕС у планові ремонти раніше, ніж планувалося, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13 березня. Проте поточна ситуація дозволяє розпочати її на 5 діб раніше, з 8 березня. Це дасть змогу швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включно з перезавантаженням палива", – зазначається у повідомленні.

У Міненерго очікують, що оптимізація графіка ремонтів дозволить забезпечити стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Читайте також: Галущенко анонсував початок будівництва одразу чотирьох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Водночас оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" повідомляє, що споживання електроенергії 7 березня зростає через похолодання та похмуру погоду, яка вплинула на зменшення генерації сонячними електростанціями.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 12 655 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт. Імпорт електроенергії здійснюється у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Загальний обсяг 221 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.

Як повідомлялося, раніше "Енергоатом" обіцяв зменшити тривалість планово-попереджувальних ремонтів на енергоблоках АЕС у 2024 році до 612 діб. У 2022 та 2023 роках вона становила 618 діб та 634 доби відповідно.

Автор: 

АЕС (826) ремонт (1515) Енергоатом (1216) атомна енергетика (338) Міненерго (949)
Топ коментарі
+3
А хіба не можна знизити ціну ,для споживачів електроенергії ?
Ні ?
07.03.2024 15:49 Відповісти
+3
Ага, зрозуміло: дешевої ЕЕ на ринку не потрібно, а лише зелена ЕЕ від приватних солярів а-ля шурма для подальшого роздягання дзюравого бюджету.
07.03.2024 15:55 Відповісти
+1
ти хочеш заробити???
а зелені хочуть щоб ти жебракував...
07.03.2024 16:10 Відповісти
А хіба не можна знизити ціну ,для споживачів електроенергії ?
Ні ?
07.03.2024 15:49 Відповісти
Рахунок за електричну енергію за лютий 2024р.
Універсальна послуга, юридичні особи (2 клас) 1 кв.гд. 6,59969
Круто ?
07.03.2024 15:55 Відповісти
Краще палити газ/вугілля і дерти три шкури зі споживачів.
07.03.2024 15:58 Відповісти
ти хочеш заробити???
а зелені хочуть щоб ти жебракував...
07.03.2024 16:10 Відповісти
Ага, зрозуміло: дешевої ЕЕ на ринку не потрібно, а лише зелена ЕЕ від приватних солярів а-ля шурма для подальшого роздягання дзюравого бюджету.
07.03.2024 15:55 Відповісти
А як цей Енергоатом буде виводити блоки у ремон, коли там уже весь персонал російський?
07.03.2024 18:23 Відповісти
Уважніше читайте.Мались на увазі усі АЕС,які підконтрольні «Енергоатому»
08.03.2024 06:59 Відповісти
Дякувати Бозі, шо зима була тепла, а маскалям трохи забракло ракет, хай їх всіх на ношах винесуть...
07.03.2024 22:41 Відповісти
може краще скоротити виробництво на ТЕЦ?
08.03.2024 13:14 Відповісти
Получается приглушить ТЭЦы Ахметов не разрешает! Для экологии и экономики Украины это очень рационально. Но олигарх потеряет часть прибыли. Где антикоррупцыонные органы? Под носом же ведь у них херятся интересы страны! Жуть!
08.03.2024 14:33 Відповісти

