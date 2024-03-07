Як отримати грант на відкриття бізнесу? Мінекономіки запустило сайт про програму "Власна справа"

Усі можливості урядової грантової програми "Власна справа" умови та алгоритми отримання гранту, інструкції для заповнення бізнес-плану та поточні результати програми відтепер зібрані на окремому сайті.

Так, уся інформація доступна на лендінг-сторінці від Міністерства економіки України за посиланням.

"Цьогоріч ми плануємо видати понад 15 тисяч грантів на створення чи розвиток бізнесу, тож переходьте за посиланням на сайті та подавайтесь", – прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Що таке грантова програма "Власна справа"

Грантова програма "Власна справа" – компонент урядового проєкту "єРобота" – стартувала в липні 2022 року для підтримки мікро- та малого бізнесу. За програмою підприємці можуть отримати гранти до 250 тис. грн та створити чи розширити власний бізнес.

Загалом від моменту запуску програми вже понад 14 тис. українців стали її переможцями та отримали можливість розпочати чи розширити свій бізнес. Кошти за програмою "Власна справа" можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу.

Держава інвестує в розвиток бізнесу через гранти 3,5 млрд грн.