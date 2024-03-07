Фінляндія винесла перший вирок бізнесмену за порушення санкцій проти Росії. Він експортував дрони та засоби РЕБ

У Фінляндії 7 березня винесли перший вирок бізнесмену у справі про порушення санкцій проти Росії. Ним став генеральний директор фінських компаній Siberica і Luminor, якому дали дев’ять місяців позбавлення волі умовно

Про це йдеться в повідомленні Окружного суду Іта-Уусімаа, передає LIGA.net.

Уродженцю Естонії, а нині громадянину Франції Ґабріелю Теміну інкримінували 31 випадок порушення санкцій в період з березня 2022 року по серпень 2023 року.

Слідство звинувачувало його в експорті понад 3500 дронів та засобів радіоелектронної боротьби в Росію.

Проте суд визнав доведеними лише два випадки порушень.

Його визнали винним в незаконному експорті військового обладнання до Казахстану транзитом через Росію без необхідного дозволу. Прокуратура стверджувала, що обладнання не доїхало до кінцевої точки й залишилось в Росії, але суду не вистачило для цього доказів.

Попри це суд визнав, що Темін в будь-якому випадку здійснив злочин. Факт транзиту через територію Росії, яка веде агресивну війну проти України, суд розцінив як обтяжливу обставину.

У вересні 2023 року американський санкційний орган OFAC вніс Siberica і Luminor до санкційного списку. У США повідомили, що ці компанії постачали в Росію широкий спектр електроніки, включно з камерами для безпілотних літальних апаратів, оптичними фільтрами та літієвими батареями.