Новини
Фінляндія винесла перший вирок бізнесмену за порушення санкцій проти Росії. Він експортував дрони та засоби РЕБ

фінляндія

У Фінляндії 7 березня винесли перший вирок бізнесмену у справі про порушення санкцій проти Росії. Ним став генеральний директор фінських компаній Siberica і Luminor, якому дали дев’ять місяців позбавлення волі умовно

Про це йдеться в повідомленні Окружного суду Іта-Уусімаа, передає LIGA.net.

Уродженцю Естонії, а нині громадянину Франції Ґабріелю Теміну інкримінували 31 випадок порушення санкцій в період з березня 2022 року по серпень 2023 року.

Слідство звинувачувало його в експорті понад 3500 дронів та засобів радіоелектронної боротьби в Росію.

Проте суд визнав доведеними лише два випадки порушень.

Його визнали винним в незаконному експорті військового обладнання до Казахстану транзитом через Росію без необхідного дозволу. Прокуратура стверджувала, що обладнання не доїхало до кінцевої точки й залишилось в Росії, але суду не вистачило для цього доказів.

Попри це суд визнав, що Темін в будь-якому випадку здійснив злочин. Факт транзиту через територію Росії, яка веде агресивну війну проти України, суд розцінив як обтяжливу обставину.

У вересні 2023 року американський санкційний орган OFAC вніс Siberica і Luminor до санкційного списку. У США повідомили, що ці компанії постачали в Росію широкий спектр електроніки, включно з камерами для безпілотних літальних апаратів, оптичними фільтрами та літієвими батареями.

Автор: 

арешт (861) росія (14901) санкції (4658) Фінляндія (343)
Це дуже жостоко. Цілих 9 умовно. А 15 сутками не можна було обмежитись?
07.03.2024 17:19 Відповісти
15 діб - це все ж замало. Рік умовно і три роки податкових пільг для компанії Siberica і Luminor.
07.03.2024 19:00 Відповісти
Краще б вони зовсїм не повїдомляли про таке. 9 мїсяцїв умовно по сутї за спонсорство терроризму. За дїї якї так чи инакше призвели до загибелї людей..... За крадїжку велосїпеда бїльше дають.....
07.03.2024 17:33 Відповісти
Пздц.... цей світ летить у прірву якщо за допомогу терористам й війсковим злочинцям 9 місяців умовно "карають".... шок.
07.03.2024 17:39 Відповісти
у вас у слові "прірва" одна обдруківка і одна літера зайва.
07.03.2024 19:02 Відповісти
Кривосуддя в Україні, «дещо зовсім інше», ніж у Фінляндії!
Піскун, з екс-головою Конституційного Суду, можуть цепідтвердити …
07.03.2024 18:42 Відповісти

