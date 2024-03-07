В Україні не вистачає 10 тисяч соціальних працівників через низькі зарплати, – Мінсоцполітики

В Україні не вистачає щонайменше 10 тисяч соціальних працівників, закрити дефіцит важко через низькі зарплати.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"На жаль, не вистачає. Нам дуже багато потрібно соціальних працівників. Якщо говорити про різні послуги, а не тільки з догляду, то це щонайменше 10 тис. людей у всій країні", – сказала Жолнович.

Вона поскаржилася, що невелика заробітна плата для цієї категорії працівників не сприяє працевлаштуванню. Зокрема, за її словами, соціальний працівник, який допомагає нужденним людям по господарству, отримує зарплатню на рівні мінімальної.

Як повідомлялося, Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.