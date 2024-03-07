Компанія французького мільярдера отримала дозвіл на придбання української "Датагруп-Воля"

Компанія DVL Telecom французького мільярдера Ксав’є Ньєля, який раніше оголосив про придбання мобільного оператора lifecell, отримала дозвіл на придбання українського оператора фіксованого зв’язку та цифрових послуг компанію "Датагруп-Воля" (Datagroup Holding Limited).

Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив угоду на засіданні у четвер, 7 березня, повідомляється на сайті регулятора.

"Надано дозвіл на набуття компанією "DVL Telecom" (м. Париж, Франція) контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" (м. Нікосія, Кіпр)", – йдеться у повідомленні АМКУ.

Крім того, регулятор надав дозвіл на узгоджені дії між французькими компаніями NJJ UPAM та DVL Telecom", кіпрською Lorimer II Ventures Limited та фізичною особою – громадянином України у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на 5 років.

Як повідомлялося, французька компанія DVL Telecom входить до складу NJJ французького мільярдера Ксав’є Ньєля. У січні 2024 року вона подала заявку до АМКУ на придбання контролю над компанією Datagroup Holding Limited. Попередню заявку на придбання Datagroup наприкінці минулого року подавала інша компанія Ньєля – NJJ Capital, але АМКУ повернув її на доопрацювання.

Чим займається "Датагруп-Volia"?

Компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. Компанія також активно розвиває напрямок хмарних сервісів – дата-центр Volia надає у користування хмарні та фізичні сервери, пропонує розміщення, colocation серверів клієнтів, хмарну інфраструктуру IaaS та великий перелік супутніх сервісів. Компанія обрана постачальником послуг для розміщення понад 3 тис. серверів.

У червні 2021 року "Датагруп" завершила придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia. Datagroup оцінювала вартість угоди в 1,51 млрд грн.

Які активи в Україні планує придбати NJJ Capital?

Як повідомлялося, турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні – ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" – французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав’є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Першу заяву на придбання lifecell Антимонопольний комітет також повернув через невідповідність встановленим вимогам, проте 23 січня Комітет отримав повторне звернення від компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ. Наразі воно перебуває на розгляді Комітету.

На думку учасників ринку, перешкодою для завершення угоди може стати арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.

Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер".