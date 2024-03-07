БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держагентство з відновлення витратить 2 мільярди на транспортну розв'язку у Миколаєві

дороги,ремонт

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області, що входить до складу Держагентства з відновлення, оголосила про намір укласти договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на будівництво транспортної розв’язки у Миколаєві за 1,94 млрд грн.

Повідомлення про намір укласти договір з переможцем тендеру оприлюднено у системі Prozorro 6 березня, звернуло увагу агентство Інтерфакс-Україна.

Очікувана вартість робіт становила 2,28 млрд грн. Єдиним конкурентом переможця торгів був консорціум "Євротрансміст", який пропонував виконати роботи за 1,94 млрд грн.

За умовами тендеру, до травня 2025 року потрібно збудувати розв'язку на різних рівнях на примиканні мостового переходу через річку Південний Буг в місті Миколаєві до автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (км121+360). Протяжність дорожнього покриття становитиме 8,3 км.

Як повідомлялося, у січні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області 10 січня замовила ТОВ "Автомагістраль-Південь" капітальний ремонт мосту в Донецькій області за 499 млн грн.

"Автомагістраль-Південь" була найбільшим підрядником "Укравтодору". У 2021 році вона отримала найбільше фінансування на ремонт та будівництво доріг в межах програми "Велике будівництво". Загалом компанія отримала підрядів на 23,3 млрд грн, що на майже 6 млрд грн більше ніж у 2020 році.

За підрахунками видання "Наші гроші", під час повномасштабного вторгнення "Автомагістраль-Південь" займає друге місце за сумою виплат від держави серед шляхових компаній України.

дороги (1598) Миколаїв (330) ремонт (1515) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (82)
+22
Бантик на жопе должен быть зеленого цвета.
07.03.2024 17:44 Відповісти
07.03.2024 17:44 Відповісти
+22
Літературна лексика закінчилась.
Влада робить все для того, щоб Захід відмовився підтримувати Україну.
07.03.2024 17:49 Відповісти
07.03.2024 17:49 Відповісти
+21
Готуються знову зустрічати "асвабвдітілєй"? Миколаїв - дубль два, тільки без генерала Марченка? Ну і звісно ж грошенят напиляють, як в кращі часи великого крадівництва!
07.03.2024 17:49 Відповісти
07.03.2024 17:49 Відповісти
А туди вже нічого не прилетить? Вже війна закінчилася?
07.03.2024 17:42 Відповісти
07.03.2024 17:42 Відповісти
Ні. Має приїхати. Позаминулого року не вийшло, надійшла команда готуватись краще.
07.03.2024 18:14 Відповісти
07.03.2024 18:14 Відповісти
то дорога до мосту якого нема і який планують збудувати вже понад 30 років... тож не переймайся, там просто річка... а справа набанато ганебніша ніж здається не місцевому
показати весь коментар
07.03.2024 22:14 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 17:43 Відповісти
Бантик на жопе должен быть зеленого цвета.
07.03.2024 17:44 Відповісти
07.03.2024 17:44 Відповісти
Оман.....
07.03.2024 17:47 Відповісти
07.03.2024 17:47 Відповісти
альо, війна ще НЕ скінчилась !
може кілька десятків тисяч на вибухівку під існуючі мости (про всяк випадок) дешевше буде?

суки !замість того щоб побудувати бункери для збереження життів наших Воїнів, знову Велике Крадівництво
показати весь коментар
07.03.2024 17:46 Відповісти
все ще гірше... це дорога до мосту який планують збудувати понад 30 років
показати весь коментар
07.03.2024 22:13 Відповісти
как говорится, Україна потребує негайних рішень щодо допомоги, а не "гарячкових дискусій", - Кулеба
показати весь коментар
07.03.2024 17:46 Відповісти
"в очєрєдь, онуки, в очерєдь!"
показати весь коментар
07.03.2024 17:47 Відповісти
Готуються знову зустрічати "асвабвдітілєй"? Миколаїв - дубль два, тільки без генерала Марченка? Ну і звісно ж грошенят напиляють, як в кращі часи великого крадівництва!
показати весь коментар
07.03.2024 17:49 Відповісти
Літературна лексика закінчилась.
Влада робить все для того, щоб Захід відмовився підтримувати Україну.
показати весь коментар
07.03.2024 17:49 Відповісти
це розв'язка в нікуди, бо веде до мосту який планують збудувати вже більше 30 років... тож все ще гірше ніж здається
показати весь коментар
07.03.2024 22:11 Відповісти
дорога в нікуди
https://suspilne.media/629304-nova-transportna-rozvazka-v-obizd-mikolaeva-u-regioni-planuut-pobuduvati-avtoslah/
показати весь коментар
07.03.2024 22:18 Відповісти
все на дроны надо и снаряды. хоть 100 тыс купить за свои деньги но сейчас
показати весь коментар
07.03.2024 17:55 Відповісти
гроші нема куди подіти?
показати весь коментар
07.03.2024 18:00 Відповісти
Дороги, дороги, дороги.
показати весь коментар
07.03.2024 18:18 Відповісти
Як ми раніше без ціеї розв'язки жили?
показати весь коментар
07.03.2024 18:26 Відповісти
А це,на хвилиночку ціна 20 000 портативних РЕБів на ВОП,чи на одиницю техніки!!!
показати весь коментар
07.03.2024 18:57 Відповісти
http://www.golos.com.ua/article/350107 Крим: тимчасово окупована земля
показати весь коментар
08.03.2024 01:19 Відповісти
Кацапи у захваті.
показати весь коментар
07.03.2024 18:29 Відповісти
А плакат - "дАбро пАжАловать" уже готов?
показати весь коментар
07.03.2024 18:42 Відповісти
"*******!" - доносились крики співзасновників ТОВ "Автомагістраль-Південь" крізь канонаду війни.
показати весь коментар
07.03.2024 18:55 Відповісти
Прифронтові райони?! Це праця на ворога.
показати весь коментар
07.03.2024 19:10 Відповісти
Так і задумано...
показати весь коментар
07.03.2024 20:05 Відповісти
Коли їх будуть у вагонетці до пекла штовхали, то і сидячи у вагонетці вони будуть красти одне у одного, а то і чорта- охоронця обкрадуть.
показати весь коментар
07.03.2024 20:36 Відповісти
ех, шановні дописувачі, яких обурив цей факт...
ви просто не місцеві і не знаєте реалій....насправді все набагато ганебніше!
розв'язка про яку іде мова це сегмент об'їздної дороги, ключовим елементом якої є міст через Південний Буг. Міст якого НЕМА!!! Мова про цей міст іде вже понад 30 років. Декілька разів робили проект, бо він дійсний лише 5 років, потім потрібно заново робити.
Тож це не просто "велике крадівництво", по суті це розв'язка в нікуди!
показати весь коментар
07.03.2024 22:10 Відповісти
дорога в нікуди

https://suspilne.media/629304-nova-transportna-rozvazka-v-obizd-mikolaeva-u-regioni-planuut-pobuduvati-avtoslah/
показати весь коментар
07.03.2024 22:20 Відповісти
а нам точно зараз потрібна нова розв'язка за 2 лярди? хто по ній їздити буде якщо стільки людей виїхало з країни, стільки на фронті і стільки загинуло? може окупант коли захопить Миколаїв?
показати весь коментар
07.03.2024 23:31 Відповісти
Эх дороги, пыль да туман
Зеля выполняет свой оманский план
показати весь коментар
08.03.2024 08:43 Відповісти
Слів немає---одні матюки.
показати весь коментар
08.03.2024 10:13 Відповісти
Навіть матюки на цей випадок ще не придумали.
показати весь коментар
08.03.2024 13:04 Відповісти

