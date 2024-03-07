Держагентство з відновлення витратить 2 мільярди на транспортну розв’язку у Миколаєві

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Миколаївській області, що входить до складу Держагентства з відновлення, оголосила про намір укласти договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на будівництво транспортної розв’язки у Миколаєві за 1,94 млрд грн.

Повідомлення про намір укласти договір з переможцем тендеру оприлюднено у системі Prozorro 6 березня, звернуло увагу агентство Інтерфакс-Україна.

Очікувана вартість робіт становила 2,28 млрд грн. Єдиним конкурентом переможця торгів був консорціум "Євротрансміст", який пропонував виконати роботи за 1,94 млрд грн.

За умовами тендеру, до травня 2025 року потрібно збудувати розв'язку на різних рівнях на примиканні мостового переходу через річку Південний Буг в місті Миколаєві до автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (км121+360). Протяжність дорожнього покриття становитиме 8,3 км.

Як повідомлялося, у січні Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Донецькій області 10 січня замовила ТОВ "Автомагістраль-Південь" капітальний ремонт мосту в Донецькій області за 499 млн грн.

"Автомагістраль-Південь" була найбільшим підрядником "Укравтодору". У 2021 році вона отримала найбільше фінансування на ремонт та будівництво доріг в межах програми "Велике будівництво". Загалом компанія отримала підрядів на 23,3 млрд грн, що на майже 6 млрд грн більше ніж у 2020 році.

За підрахунками видання "Наші гроші", під час повномасштабного вторгнення "Автомагістраль-Південь" займає друге місце за сумою виплат від держави серед шляхових компаній України.