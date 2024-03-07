Тільки рублі: У Росії вчетверте продовжили заборону вільно знімати з рахунків долари і євро

Російський центробанк продовжив ще на пів року – до 9 вересня – обмеження на зняття готівкової іноземної валюти.

У пресслужбі ЦБ РФ пояснили продовження обмежень запровадженими проти Росії санкціями, які забороняють російським банкам завозити валюту, пише російський "Коммерсант".

Як і раніше, з валютних рахунків, відкритих до 9 березня 2022 року, росіяни зможуть зняти лише $10 тис. або еквівалентну суму в євро. Решту коштів можна отримати тільки у рублях за офіційним курсом.

Також продовжена заборона на отримання переказів у валюті – їх видаватимуть лише в рублях.

Крім того, до 9 вересня 2024 року іноземні юридичні особи у РФ також не зможуть знімати з рахунків готівку у доларах США, євро, фунтах стерлінгів та японських ієнах. Російські компанії зможуть зняти з рахунків готівку у цих валютах тільки для витрат, пов'язаних з відрядженнями.

Як повідомлялося, з 9 березня 2022 року Банк Росії заборонив російським банкам продавати готівкову валюту громадянам, а також обмежив зняття коштів з валютних рахунків, в тому числі депозитних, що викликало ажіотажний попит на валюту в РФ.

Росіянам дозволили знімати зі своїх валютних рахунків не більше як $10 000 і лише ті гроші, які перебували на рахунках до введення обмежень. Все, що вище суми $10 000 або надійшло на рахунок після 9 березня, при переведенні в готівку конвертується в рублі за офіційним курсом. Крім того, вивезення готівкової валюти для росіян також обмежили сумою $10 000.

Спочатку обмеження були встановлені до вересня 2022 року, але згодом їх щопівроку продовжували.

Через офіційну заборону продавати населенню готівкову валюту в Росії з'явився тіньовий валютний ринок, який працює через соцмережі та месенджери.