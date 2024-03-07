МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України в другій половині березня

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України у другій половині березня.

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає Укрінформ.

"Розгляд Виконавчою радою останнього перегляду очікується в другій половині березня", – сказала Козак.

Таким чином, Рада розгляне домовленості, досягнуті на рівні персоналу 23 лютого між представниками МВФ і уряду України щодо третього перегляду програми EFF. У цьому контексті буде ухвалено рішення щодо виділення Києву $880 млн в якості наступного траншу за програмою.

Програма МВФ для України

Як повідомлялося, 12 лютого 2024 року команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у Києві.

Чотирирічну програму EFF було затверджено 31 березня 2023 року. Програма реалізовується у два етапи (воєнний та повоєнний) і передбачає доступ до кредитних коштів від МВФ у розмірі 11,6 млрд СПЗ (еквівалент $15,6 млрд).

Транші за програмою надаються за результатами переглядів. У 2023 році Україна отримала від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ ($4,5 млрд). Цього року Україна має змогу отримати від МВФ чотири транші загальним обсягом 4 млрд СПЗ ($5,4 млрд)

Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $122 млрд за базовим сценарієм.