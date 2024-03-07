Туск заявив про "передвоєнну епоху" у Європі, але вимагає обмежень для експорту з України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що Євросоюз вступає у "передвоєнну епоху", але виступає за обмеження торговельних преференцій для України, яка перебуває в умовах повномасштабної війни.

Про це Туск заявив під час зустрічі у Бухаресті лідерів партій, які входять до Європейської народної партії, передає Укрінформ.

"Мирні часи завершилися, післявоєнні часи минули. Ми живемо в нові часи – у передвоєнну епоху. Для деяких наших братів це вже навіть не передвоєнна ера, а період повномасштабної війни в її найжорстокішому вимірі", – наголосив голова польського уряду.

Він закликав європейських лідерів "повірити у власні сили" і здійснити рішучі кроки в оборонному сегменті ЄС.

"Ми не можемо продовжувати живитися ілюзіями. Ніхто не зніме з нас відповідальності за боротьбу за нашу безпеку та наше майбутнє. Ми самі є найкращим гарантом нашої безпеки та нашої єдності", – сказав Туск.

За його словами, Європа має всі необхідні засоби, щоб протидіяти російській агресії.

"Потенціал Європи в економічному, фінансовому, демографічному та моральному вимірах більший, ніж потенціал тих, хто нападає на нас", – сказав Туск, наголосивши, що що на карту поставлено майбутнє європейської цивілізації.

Водночас після з'їзду Європейської народної партії у коментарі польським ЗМІ Дональд Туск заявив, що збереження запровадженого у 2022 році режиму вільної торгівлі між Україною і ЄС зараз шкодить як Європі, так й Україні.

"Адже якщо ми втратимо вже не ентузіазм, але поширену в Європі і Польщі підтримку України, тому що люди будуть втомлені нести надто важкий тягар, то ми всі на цьому втратимо: і Європа і Польща і, насамперед, Україна", – наголосив Туск.

За його словами, режим вільної торгівлі з Україною потрібно обмежити, "щоби знову ефективно захистити європейський і польський ринки".

Він додав, що більшість лідерів країн ЄС вже починає усвідомлювати, що рішення, введені після початку війни, "вимагають рефлексій і змін".

"Я сподіваюся, що це переросте у спільні дії на рівні Європейської Ради", – наголосив Туск.

Читайте також: Польща не заборонятиме імпорт російського зерна, але підтримає це рішення на рівні Євросоюзу, – Туск

Як повідомлялося, сьогодні профільний Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив проєкт рішення про продовження лібералізації торгівлі для України та Молдови до 5 червня 2025 року.

Водночас це рішення фактично передбачає обмеження торговельних прерференцій, наданих Україні після початку повномасштабного вторгненя у 2022 році. Зокрема, повертаються квоти на експорт з України м’яса птиці, яєць і цукру. Крім того, передбачено механізм захисту ринку ЄС або окремих європейських країн у випадку зростання імпорту аграрної продукції з України.

Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.