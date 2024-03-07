Дефіцит бюджету Росії в лютому зріс у 5 разів через зростання видатків

Дефіцит федерального бюджету РФ підскочив майже вп’ятеро через зростання видатків у лютому.

За даними Мінфіну РФ, за підсумками перших двох місяців 2024 року дірка в скарбниці збільшилася до 1,47 трлн руб., або 0,8% ВВП при плані на рік 1,6 трлн руб., 0,9% ВВП, передає The Moscow Times.

У січні-лютому 2023 року бюджет був виконаний із дефіцитом 2,38 трлн руб., або 1,4%.

Виходячи з даних Мінфіну Росії, в лютому витрати бюджету перевищили доходи на 1,17 трлн руб. після дефіциту в розмірі 308 трлн руб. у січні. Рік тому в лютому бюджет РФ був виконаний із дефіцитом 729,6 трлн руб.

Доходи федерального бюджету в січні-лютому зросли на 58,8% рік до року до 5,03 трлн руб. багато в чому завдяки зростанню нафтових цін після провалу початку минулого року. Рік тому за той самий період до скарбниці надійшло 3,16 трлн руб.

У лютому зарахування до бюджету становили 2,63 трлн руб., збільшившись до січня на 9,7%.

Витрати скарбниці з початку року становили 6,5 трлн руб., або 17,7% затвердженого обсягу видатків на весь 2024 рік.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли з бюджету було витрачено 5,54 трлн руб., витрати збільшились на 17,2%.

Місячна динаміка виконання витрат у лютому різко прискорилася. Виходячи з даних Мінфіну РФ, витрати минулого місяця дорівнювали 3,8 трлн руб. і в порівнянні з січнем зросли на 40%.

Після початку Москвою війни проти України дефіцит федерального бюджету РФ два роки поспіль перевищував 3 трлн руб., близько 2% ВВП, і Мінфін РФ погашав його внутрішніми запозиченнями та коштами Фонду національного добробуту.

У поточному році, незважаючи на подальше нарощування бюджетних витрат до 36,7 трлн руб., дірка у скарбниці за задумом влади має скоротитися вдвічі – до 1,6 трлн руб., або 0,9% ВВП, завдяки очікуванням значного зростання доходів, які вважають аналітики надмірно оптимістичними.

Близько 40% усіх витрат у 2024 році складуть витрати на армію, поліцію і спецслужби на тлі розв'язаної проти України війни. Фінансування оборони вперше має обігнати соціальні витрати, тобто зарплати, пенсії, допомоги та інші соцвиплати, які раніше лідирували в розподілі видатків скарбниці.