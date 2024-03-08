Росія ввозить британські вимірювальні системи для виробництва зброї через реекспорт, – ЗМІ

Низка російських компаній 2023 року ввезла в Росію вимірювальні системи виробництва британської Renishaw, потрібні для виробництва зброї, на суму 360 млн руб. ($4 млн).

Про це йдеться в розслідуванні видання Важные истории, передає Укрінформ.

Британська компанія Renishaw виробляє вимірювальні системи, які контролюють якість деталей, виготовлених на металообробних верстатах. Таке обладнання необхідне для військово-промислового комплексу, де важлива максимальна точність.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну британська компанія закрила свій бізнес у Росії.

Проте, за даними журналістів, закупівлі продовжилися завдяки системі реекспорту. В цьому брали участь не менше 10 російських компаній. Вони в свою чергу отримували обладнання британської компанії Renishaw через постачальників із третіх країн, які не потрапили під санкції, – Гонконгу, Китаю, Туреччини, Вірменії.

Найбільше обладнання (на суму 59 млн руб.) ввезла петербурзька НВК "Фотоніка", на другому місці – один із постачальників оборонного комплексу "Тесткомплект" (52 млн руб.), на третьому – ще один підрядник оборонного комплексу "Мир станочника" (23 млн руб.).

Серед імпортерів британських систем є компанія "Сонатек". Її власники, громадяни Росії, живуть у Бельгії й організують поставки через бельгійську компанію, що їм належить.

Деякі російські виробники зброї закуповували системи Renishaw майже безпосередньо. Зокрема 100% китайської компанії Shvabe Opto-Electronics належить Уральському оптико-механічному заводу, який не потрапив під санкції. Через цю компанію завод завіз системи Renishaw на 8 млн руб.

Для роботи систем Renishaw потрібне програмне забезпечення. На сайті клієнтам пропонують звертатися до британського офісу, але базову версію програмного забезпечення можна завантажити і в App Store, і в Google Play.