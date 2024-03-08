МАГАТЕ схвалило резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під контроль України

Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні", – йдеться у повідомленні.

Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього незаконного персоналу та військових із Запорізької АЕС та до негайного повернення станції під повний контроль України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

"Голос за цю резолюцію демонструє відданість МАГАТЕ та необхідність повернення безпеки на найбільшу атомну електростанцію Європи. Адже майбутній розвиток атомної енергетики у світі може зупинити навіть будь-яка незначна аварія на Запорізькій АЕС", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він також подякував генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

Зазначається, що в ухваленому документі, окрім цього, висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на Запорізькій АЕС. Зокрема, йдеться про відсутність належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалини у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутність надійних ланцюгів постачання, зовнішнє електропостачання та мінування території.

Як повідомлялося, від початку окупації Запорізька АЕС пережила вісім повних і ще одне часткове знеструмлення.