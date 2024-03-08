Попит на електромобілі в Україні зріс у лютому у понад двічі. Топ-5 популярних моделей

Упродовж лютого український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у 2,3 раза більше, ніж у лютому 2023-го.

Як повідомляє "Укравтопром", частка нових машин в реєстраціях BEV, як і торік, склала 24%.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 3881 штука (нових – 926, уживаних – 2955).

Із 43 комерційних електромобілів новими були лише 2 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (257 одиниць), BYD Song Plus (104), Honda eNS1 (96), Nissan Ariya (71) та Honda M-NV (49).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf – у лютому її придбали 416 разів, на другому місці – Tesla Model 3 (380), на третьому – Tesla Model Y (279), четвертому– Volkswagen e-Golf (210), замикає п'ятірку Hyundai Kona Electric (161).

Загалом з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7,5 тис. електромобілів, що у два з половиною рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.