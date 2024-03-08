Щонайменше три оборонні компанії з Франції планують розгорнути виробництво в Україні
Три французькі оборонні компанії планують розпочати виробництво в Україні вже цього літа.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Інтерфакс-Україна.
"Три французькі компанії започаткують партнерство з українськими компаніями, особливо у сфері безпілотників та обладнання для сухопутних сил, для виробництва запчастин в Україні та, можливо, у майбутньому боєприпасів", – зазначив він.
"Мета полягає в тому, щоб отримати перші виробничі підрозділи цього літа", – пояснив міністр.
За словами урядовця, серед цих компаній, швидше за все, буде французько-німецький оборонний консорціум KNDS, створений французьким виробником озброєнь та військової техніки Nexter та німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.
Як повідомлялося, німецький концерн Rheinmetall почав будувати новий завод з виробництва боєприпасів для України.
