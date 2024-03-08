Хмельницька АЕС переходить на американське ядерне паливо Westinghouse. Раніше блоки працювали на паливі з РФ

На Хмельницьку атомну електростанцію завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі українські АЕС використовуватимуть американські тепловидільні збірки.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків ХАЕС з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів", – зазначили в компанії.

Дотепер два блоки Хмельницької АЕС працювали на російському паливі, закупленому ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року "Енергоатом" повністю припинив співпрацю з РФ.

Зазначається, що компанія провела низку технічних робіт, а також придбала необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse.

Як нагадали в "Енергоатомі", у вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива, виробленого Westinghouse. Раніше всі реактори цього типу у світі працювали тільки на ядерному паливі з Росії.