Польща продала Україні у лютому вдвічі більше товарів, ніж імпортувала, – Митна служба

За підсумками перших двох місяців 2024 року товарообіг України склав $16,8 мільярда, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд, повідомляє Державна митна служба.

Зокрема, Україна найбільше імпортувала товарів з Китаю (на $2 млрд), Польщі (на $1,1 млрд) і Німеччини ($769 млн).

Найбільше товарів експортували з України до Польщі ($649 млн), Іспанії ($624 млн) та Китаю (на $504 млн).

У загальних обсягах ввезених в Україну від початку року товарів 67% припало на такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт – на $3,5 млрд, при їх митному оформленні до держбюджету сплачено 25,3 млрд грн (31% всіх надходжень митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості – на $1,8 млрд, сплачено до бюджету 12,8 млрд грн (16% надходжень митних платежів);
  • паливно-енергетичні товари – на $1,3 млрд, до бюджету сплачено 20 млрд грн (24% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – на $4,5 млрд;
  • метали та вироби з них – $726 млн;
  • мінеральні продукти – $587 млн.

За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.

Водночас оподаткований імпорт у січні-лютому склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року склало 0,47 $/кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – зазначається у повідомленні.

Імпорт та експорт товарів у січні-лютому 2024 року
Фото: Митна Служба

Читайте також: Туск заявив про "передвоєнну епоху" у Європі, але вимагає обмежень для експорту з України

Як повідомлялося, за даними Митної служби, за підсумками 2023 року товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на суму майже $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $27,5 млрд.

Зокрема, у січні 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на $3,1 млрд.

імпорт (2403) Польща (2481) митниця (836) експорт (3936) Державна митна служба (503)
То можливо лавочку теж треба закрити для розумних сусідів. Нехай хферми свої піднімають.
показати весь коментар
08.03.2024 14:38 Відповісти
Ну так перестаньте покупать! Каждый, сам, без оглядки на других.
показати весь коментар
08.03.2024 14:58 Відповісти
Сто раз печатал. Покупайте свое, пусть так себе, пусть дороже --- но наше. Ведь налоги тогда все в бюджет наш! Когда же пузо умерите свое --- хуторянские!? Ведь война. Пшеки за своё, и мы тоже. Не брать чужое!!! Потом о́тожретесь рокфором!
показати весь коментар
08.03.2024 15:36 Відповісти
Класна маніполяція заголовками. А якщо так: Китай продав Україні в чотири рази більше ніж купив в лютому?
показати весь коментар
08.03.2024 18:38 Відповісти
Не покупай польских товаров. и все. Не жди когда за тнбя это решат сделать Зебилы в виде закона. Если ты конечно за них голосовал. А к сожалению это так-76% голосовали.Но даже
эьти 76% могут уже сецйчас не покупать польскихх товаров
показати весь коментар
08.03.2024 23:51 Відповісти
Черговий порохобот вчепився в 76%. ТОбто 76% виборців України це дебіли. А чого не подумати над таким простим питанням: а чому їх любимий кумир Порошенко, маючи в 2014 році майже 60 % підтримки, до 2019 року довів цю підтримку до рівня плінтусу, якщо не нижче. Може щось в Консерваторії потрібно було поправить?
показати весь коментар
09.03.2024 11:59 Відповісти
Где я говорил про Порошенко? Но Порошенко действительно были-лучше чем Зеленский который с упроством КОЗЛА прожвигал свою тупорылую идею о ом что Рашка в принципе не нападет-когда рашка стягивала к границам силы для удара и Пентагон предупреждал Зеленского о неизбежном нападении-он всеравно гнул свою линию и никак не готовился к обороне. Укрвинцы инфантилы в том что поверили что Рашку модно УГОВОРИТЬ быть хорошей-если ее бужет уговаривать такой миленький мальчик как Зеленс4кий)))) Украинцы"устали от войны" при Порпошенко-и получили НАСТОЯЩУЮ войну при Зеленском. У пороха очень много недостатков и ******* но он-бы точно не ******* наступление парашки и ввел режим военного положения еще осенью 21 года с рытьемукреплений и минированием подходов. Зеленский уже обошелся Украине в болеше чем 100 тыс жизней и утраты огромной территории-и все эито сделали те кто за него голосовал
показати весь коментар
09.03.2024 21:46 Відповісти
Воно скоріше всього так і буде. А тому відбудеться те, що було завжди в історії-в спорах між Україною та Польщею виграє росія.
показати весь коментар
09.03.2024 11:55 Відповісти
Нас лякають тим , що можуть подорожчати продукти харчування в Украіні ,
якщо ми відмовимось від польських товарів !
Але з такими діями польських фермерів на кордоні , потрібно приймати
якісь кардинальні діі - можливо відмовитись від польських товарів тимчасово ?🙁
показати весь коментар
08.03.2024 14:46 Відповісти
А що там з польських товарів? Я їх не бачив взагалі.
показати весь коментар
08.03.2024 18:45 Відповісти
Можливо треба зайти до магазину, щоб побачити польскі продукти?
показати весь коментар
10.03.2024 13:07 Відповісти
Не треба умнічать. Я купую українське. Гімно в красивих папірцях обхожу стороною.
показати весь коментар
10.03.2024 17:51 Відповісти
Так "обхожу стороною", чи "не бачив взагалі"? Ти вже визначись, будь ласка.
показати весь коментар
29.03.2024 23:29 Відповісти
Я не купляю пальських товарів. нехай вже туск закриє той кордон. Зухвала пальша догралася. Українці ставлять пальшу та масковію на один щабель. Ніж у спину їхня забава.
показати весь коментар
08.03.2024 14:48 Відповісти
Допоки , так звані полькі фермери , отримують кремлівське бабло ,
доти вони танцюватимуть на кордоні і пепешкоджати нашим перевізникам 😡
показати весь коментар
08.03.2024 14:52 Відповісти
Ну так треба натравити польський бізнес, який сюди товари везе (виробників молочки чи там мняса) на цих протестуючих... Хай вони між собою там іпуцця)))
показати весь коментар
08.03.2024 15:15 Відповісти
Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $27,5 млрд.

показати весь коментар
08.03.2024 14:55 Відповісти
Ку-ку?
показати весь коментар
08.03.2024 18:46 Відповісти
були в нас такі вже, всіх вотетімі рукамі суткі в шахтах кармілі..
показати весь коментар
08.03.2024 15:05 Відповісти
Дуже хотілося б дізнатися скільки заплачено податків в бюджет України від ввезення польського барахла в Україну?
показати весь коментар
08.03.2024 15:23 Відповісти
А від китайського?
показати весь коментар
08.03.2024 18:40 Відповісти
Ну бензин ми не можемо виробляти самотужки
показати весь коментар
08.03.2024 15:33 Відповісти
Де цей "найвеличнішийзехарант" ти презеднт чого малоросії чи ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
показати весь коментар
08.03.2024 15:41 Відповісти
Давайте не горячиться. Многое из того, что едет с Польши нам необходимо. Так что закрывать границу нельзя. А вот на индивидуальном уровне надо игнорировать польские товары на прилавках, если есть аналогичные украинские.
показати весь коментар
08.03.2024 16:12 Відповісти
Что вам нєобходімо? Сир ілі дешовий шоколад? А может кацапскій лук?
показати весь коментар
08.03.2024 18:30 Відповісти
Мне лично в данный момент ничего. А в целом Украине нужны и "паливно-енергетичні товари" и "продукція хімічної промисловості" и "машини, устаткування та транспорт". Почитайте внимательно статью, а не только заголовок.
показати весь коментар
09.03.2024 09:55 Відповісти
нах.. нам ваше гімно пшедрузі, їжте його самі
показати весь коментар
08.03.2024 16:16 Відповісти
Пропоную не купляти товари , це просто … вони мають відчути наслідки своїх безглуздих дій … ніхто не має права витирати ноги об українців
показати весь коментар
08.03.2024 16:42 Відповісти
не в 2-чі ...- а в 10 ть разів...- так як все інше що "вдвічі" ...пройщло контробасом...
показати весь коментар
08.03.2024 16:54 Відповісти
У нас нічого крім китайського нема.В Китаю навіть навчились робити з іноземними бірками та етикетками.Тому мешти носяться пів року,часник через пів місяця перетворюється в щось коричневе і смердюче...А чому не вирощувати і не робити тут?Тому що на одного підприємця десятки гетьманцевих чатують,тільки но появиться якийсь оборотистий та активний його тут же порвуть.Тому і спливає таке лайно як гриневичі.що працють по тупій схемі там купив тут продав зі двістівідсотковою маржею.Товари - наслідок,причина - гетьманцеви та іже,от кого треба блокувати.У Львові у тридцятих роках 35 відсотків населення складали євреї,і поляки,беручи приклад з сусідньої Німеччини на єврейських крамницях писали - "нє купуй у жида!"А потім прийшли совіти,половину поляків виселили в Казахстан,потім прийшли німці розстріляли всіх євреїв,потім другий раз прийшли совіти поляків кого в Сибір,кого в Польщу,зате частково відновили єврейську популяцію...Я до того що ми у Львові маємо досвід боротьби з товарами і знаємо чим та боротьба закінчується...
показати весь коментар
08.03.2024 17:13 Відповісти
Я припинив купувати польське, хоча на початку вторгнення вибирав польське
показати весь коментар
08.03.2024 19:21 Відповісти
НУ ТАК ОТКРОЙТЕ ХОТЬ В УЖГОРОДЕ АЭРОПОРТ !!!
показати весь коментар
08.03.2024 20:42 Відповісти
ИЛИ У ВЛАСТИ ТАМ ВЛАСТИ НЕТ !?)
показати весь коментар
08.03.2024 20:43 Відповісти
Та вже можно їх на місце поставити їхню їжу та хімію, вже успішно почала замінювати Угорщина, і Словаччина і Румунія тільки заопладує, не зрозуміло що посол України в Польщі робе
показати весь коментар
09.03.2024 12:11 Відповісти

