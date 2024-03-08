Польща продала Україні у лютому вдвічі більше товарів, ніж імпортувала, – Митна служба

За підсумками перших двох місяців 2024 року товарообіг України склав $16,8 мільярда, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, протягом січня-лютого 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $10 млрд, а експортували – на суму $6,8 млрд, повідомляє Державна митна служба.

Зокрема, Україна найбільше імпортувала товарів з Китаю (на $2 млрд), Польщі (на $1,1 млрд) і Німеччини ($769 млн).

Найбільше товарів експортували з України до Польщі ($649 млн), Іспанії ($624 млн) та Китаю (на $504 млн).

У загальних обсягах ввезених в Україну від початку року товарів 67% припало на такі категорії:

машини, устаткування та транспорт – на $3,5 млрд, при їх митному оформленні до держбюджету сплачено 25,3 млрд грн (31% всіх надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості – на $1,8 млрд, сплачено до бюджету 12,8 млрд грн (16% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні товари – на $1,3 млрд, до бюджету сплачено 20 млрд грн (24% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – на $4,5 млрд;

метали та вироби з них – $726 млн;

мінеральні продукти – $587 млн.

За перші два місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 47,96 млн грн.

Водночас оподаткований імпорт у січні-лютому склав $8,8 млрд, що становить 88% загальних обсягів імпортованих товарів.

"Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-лютому 2024 року склало 0,47 $/кг, що на 5% більше, ніж за аналогічний період 2023 року", – зазначається у повідомленні.

Фото: Митна Служба

Як повідомлялося, за даними Митної служби, за підсумками 2023 року товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на суму майже $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд. Таким чином, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив $27,5 млрд.

Зокрема, у січні 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на $3,1 млрд.