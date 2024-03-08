Сейм Польщі закликав Єврокомісію запровадити санкції проти агропродукції з РФ та Білорусі

Сейм Польщі 8 березня ухвалив постанову із закликом запровадити санкції на імпорт російських і білоруських харчів .

Як пише Polsat News, відповідне рішення підтримав 441 депутат, двоє утримались, передає ЄП.

"Ми закликаємо Європейську комісію подати пропозицію про запровадження санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування і сільськогосподарської продукції в ЄС" – йдеться у проєкті резолюції.

У документі зазначається, що імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи їхнім виробникам, продавцям та бюджетам.

"Наш моральний обов'язок – зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню здатності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну проти України", – йдеться в документі.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск казав, що Варшава підтримає запровадження заборони на імпорт російського та білоруського зерна та іншої сільськогосподарської продукції на рівні ЄС. Водночас країна не заборонятиме імпорт російської аграрки в окремому порядку.

Зауважимо, що Польща заборонила ввезення низки видів аграрної продукції з України в індивідуальному порядку, не зважаючи на правила ЄС.

Як повідомлялося, раніше Латвія першою серед країн ЄС тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено.