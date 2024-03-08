У власниці компанії, яка отримала сотні мільйонів на телемарафон, знайшли зв’язки з бізнес-партнером Зеленського і другом Єрмака

Власниця компанії "Кінокіт", яка третій рік поспіль отримує багатомільйонні підряди від державного телеканалу "Рада" на виробництво програм для телемарафону, була радницею фірми Тімура Міндіча – колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського, який також називає себе другом Андрія Єрмака.

Інформацію про співпрацю з компанією Міндіча офіційна власниця фірми "Кінокіт" Юлія Дроздова вказала у своєму профілі в LinkedIn, йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Компанія "Кінокіт" була створена у 2017 році. Участь у державних закупівлях почала брати у 2019, після приходу до влади команди Володимира Зеленського. Наприклад, саме цей продакшн займався технічним забезпеченням та трансляцією пресмарафону Володимира Зеленського у 2019 році та урочистостей до 30 річниці Незалежності України.

Наприкінці 2021-го року "Кінокіт" отримав 9 мільйонів гривень від парламентського телеканалу "Рада" на розробку концепції та нові програми.

В момент укладання цієї першої мільйонної угоди з парламентським телеканалом у "Кінокіта" змінилися засновники. Власницею продакшну стала Юлія Дроздова. До того, як увійти в цей успішний бізнес, Дроздова була юридичною радницею компанії Meylor Global LLP, яку контролює Тімур Міндіч.

Тімур Міндіч – кінопродюсер і бізнесмен, один із співвласників фірми "Квартал 95", співзасновником якої до президентства був і сам Зеленський. Саме на автомобілі Міндіча під час передвиборчої кампанії їздив Зеленський та саме у квартирі Міндіча президенту влаштовували сюрприз на день народження в розпал карантину у 2021 році, повідомляли "Схеми".

Раніше журналісти зафіксували, що Міндіч у 2020 році тричі за тиждень відвідував Офіс президента напередодні голосування за так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки. Сам Міндіч пояснював, що зустрічався із керівником ОП Андрієм Єрмаком, з яким має "давні і дружні" стосунки.

Читайте також: У бізнес-партнера Єрмака і режисера "Сватів" з’явився бізнес у будівництві та виробництві дронів. ВIДЕО

На питання журналістів, як Юлія Дроздова стала власницею компанії "Кінокіт", вона відповіла, що купила цю компанію. При цьому вона спочатку заперечувала свою роботу юридичною радницею Міндіча. Але згодом все ж визнала це.

На питання чи має стосунок Тімур Міндіч до компанії "Кінокіт" Юлія повідомила: "Я надаю юридичні послуги з 2020 року, в тому числі для Meylor Global та інших клієнтів. Ні Тімур, ні жодна інша особа не має впливу на діяльність ТОВ "Кінокіт".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Кінокіт" долучили до створення контенту, який транслює державний телеканал "Рада" в рамках телемарафону "Єдині новини". За останні три роки компанія "Кінокіт" підписала угод з державним телеканалом "Рада" на понад 350 мільйонів гривень. Останній договір підписали у січні 2024 року. Йдеться про 104,9 млн грн на рік.

Відповідно до поданих на конкурс документів, "Кінокіт" – це продакшн з власними студіями (зокрема, і резервної студії у бомбосховищі) і технікою. До роботи "Кіноніта" залучено понад 200 співробітників.