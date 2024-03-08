БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держава, Ахметов і супермаркети: Хто увійшов до топ-10 компаній за виторгом за минулий рік

У десятці найбільших за розміром виторгу у 2023 році компаній 7 підприємств належать державі.

Про це свідчить оприлюднена Держстатом фінансова звітність українських компаній за 2023 рік, повідомляє аналітична платформа YouControl.

Загалом звітність подали усього 360,8 тисячі юридичних осіб. У десятку найбільших за виторгом компаній потрапили:

  1. Мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна – 181,1 млрд грн;
  2. Енергетична компанія "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова – 165,7 млрд грн;
  3. НАЕК "Енергоатом" – 153,8 млрд грн;
  4. НАК "Нафтогаз України" – 138,6 млрд грн;
  5. Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" – 119,8 млрд грн;
  6. ПАТ "Укрнафта" – 95,2 млрд грн;
  7. АТ "Укргазвидобування" – 93,9 млрд грн;
  8. АТ "Українська залізниця" – 92,6 млрд грн;
  9. Мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" – 84,7 млрд грн;
  10. НЕК "Укренерго" – 82,9 млрд грн.

Як писав БізнесЦензор, за підсумками 2022 року до трійки найбільших компаній за обсягом виторгу входили:

  • НАК "Нафтогаз України" – 169,9 млрд грн;
  • "АТБ-Маркет" – 148,3 млрд грн;
  • "Д.Трейдінг" – 144 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі: 200 найбільших компаній України 2022 року

+14
А зебілам все ще розказують, що Порошенко збагатився у 86 разів.
08.03.2024 22:04 Відповісти
+7
А де ж клятий боріга Порошенко з його Рошеном? П'ять років тому всі телеканали Хасид-ТВ трахкатіли дурням про неймовірні статки Порога під час війни ... виходить , що тоді була війна та марадер на крові Порошенко . А зараз що ? І хто тоді Зеленскій?
09.03.2024 11:19 Відповісти
+2
І що? тепер вони всі грішні?..
Так заробили..
ви там депутацків від СН подивіться зі "грязі в князі"....
08.03.2024 21:57 Відповісти
Коментувати
І що? тепер вони всі грішні?..
Так заробили..
ви там депутацків від СН подивіться зі "грязі в князі"....
08.03.2024 21:57 Відповісти
А зебілам все ще розказують, що Порошенко збагатився у 86 разів.
08.03.2024 22:04 Відповісти
09.03.2024 16:03 Відповісти
нарід АТБешнувся до 1-го місця по виторгу, мабуть тому, що пивасик постійно на якихось акціях?
09.03.2024 09:43 Відповісти
навряд чи тільки з-за пивасика
09.03.2024 12:01 Відповісти
А де ж клятий боріга Порошенко з його Рошеном? П'ять років тому всі телеканали Хасид-ТВ трахкатіли дурням про неймовірні статки Порога під час війни ... виходить , що тоді була війна та марадер на крові Порошенко . А зараз що ? І хто тоді Зеленскій?
09.03.2024 11:19 Відповісти
вам доплачують за впихання Петра Олексійовича у всі дюри чи просто, корисний бовдур по життю?
09.03.2024 12:08 Відповісти
ви його сарказму поспішно не второпали
09.03.2024 16:05 Відповісти
поспішно не второпали- це ваше все, оскільки й не знаєте, що десятки років були ті, що існують для того щоб сіяти 1% потрібної брехні у 99% їм не потрібної правди. І повірте- це на обмежений розум, а розраховано, якщо й вам не осягнути.
09.03.2024 21:24 Відповісти
це не обмежений розум, а розраховано...
10.03.2024 08:13 Відповісти
А действительно, где Барыгины достижения? Кроме работы в фонде.
10.03.2024 15:54 Відповісти
Хіба Держстат оприлюднює фінансову звітність ??

Шановна редакціє, як би не залетіти ??

Посилання на YouControl недолуге, вибачте. Де саме там така інфа зазначена ?
09.03.2024 12:05 Відповісти
Мені цікаво де це та ЯК?
-АТ "Українська залізниця" - 92,6 млрд грн;
-Мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" - 84,7 млрд грн;

ця "бомжатська контора" (вибачте вже мене працівники ЗД (але ви знаєте про що я)
обігнала "сільпо фуд"
09.03.2024 17:52 Відповісти
А Пинчука всё нет и нет....
09.03.2024 19:47 Відповісти
Картины шукаЭ.
10.03.2024 15:55 Відповісти

