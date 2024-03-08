Держава, Ахметов і супермаркети: Хто увійшов до топ-10 компаній за виторгом за минулий рік
У десятці найбільших за розміром виторгу у 2023 році компаній 7 підприємств належать державі.
Про це свідчить оприлюднена Держстатом фінансова звітність українських компаній за 2023 рік, повідомляє аналітична платформа YouControl.
Загалом звітність подали усього 360,8 тисячі юридичних осіб. У десятку найбільших за виторгом компаній потрапили:
- Мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна – 181,1 млрд грн;
- Енергетична компанія "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова – 165,7 млрд грн;
- НАЕК "Енергоатом" – 153,8 млрд грн;
- НАК "Нафтогаз України" – 138,6 млрд грн;
- Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" – 119,8 млрд грн;
- ПАТ "Укрнафта" – 95,2 млрд грн;
- АТ "Укргазвидобування" – 93,9 млрд грн;
- АТ "Українська залізниця" – 92,6 млрд грн;
- Мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" – 84,7 млрд грн;
- НЕК "Укренерго" – 82,9 млрд грн.
Як писав БізнесЦензор, за підсумками 2022 року до трійки найбільших компаній за обсягом виторгу входили:
- НАК "Нафтогаз України" – 169,9 млрд грн;
- "АТБ-Маркет" – 148,3 млрд грн;
- "Д.Трейдінг" – 144 млрд грн.
Детальніше читайте у матеріалі: 200 найбільших компаній України 2022 року
Топ коментарі
+14 Вадим Иванов #446563
показати весь коментар08.03.2024 22:04 Відповісти Посилання
+7 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар09.03.2024 11:19 Відповісти Посилання
+2 Robert Bodnar
показати весь коментар08.03.2024 21:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так заробили..
ви там депутацків від СН подивіться зі "грязі в князі"....
Шановна редакціє, як би не залетіти ??
Посилання на YouControl недолуге, вибачте. Де саме там така інфа зазначена ?
-АТ "Українська залізниця" - 92,6 млрд грн;
-Мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" - 84,7 млрд грн;
ця "бомжатська контора" (вибачте вже мене працівники ЗД (але ви знаєте про що я)
обігнала "сільпо фуд"