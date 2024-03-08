Держава, Ахметов і супермаркети: Хто увійшов до топ-10 компаній за виторгом за минулий рік

У десятці найбільших за розміром виторгу у 2023 році компаній 7 підприємств належать державі.

Про це свідчить оприлюднена Держстатом фінансова звітність українських компаній за 2023 рік, повідомляє аналітична платформа YouControl.

Загалом звітність подали усього 360,8 тисячі юридичних осіб. У десятку найбільших за виторгом компаній потрапили:

Мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна – 181,1 млрд грн; Енергетична компанія "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова – 165,7 млрд грн; НАЕК "Енергоатом" – 153,8 млрд грн; НАК "Нафтогаз України" – 138,6 млрд грн; Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" – 119,8 млрд грн; ПАТ "Укрнафта" – 95,2 млрд грн; АТ "Укргазвидобування" – 93,9 млрд грн; АТ "Українська залізниця" – 92,6 млрд грн; Мережа супермаркетів "Сільпо-фуд" – 84,7 млрд грн; НЕК "Укренерго" – 82,9 млрд грн.

Як писав БізнесЦензор, за підсумками 2022 року до трійки найбільших компаній за обсягом виторгу входили:

НАК "Нафтогаз України" – 169,9 млрд грн;

"АТБ-Маркет" – 148,3 млрд грн;

"Д.Трейдінг" – 144 млрд грн.

