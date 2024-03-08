Фінляндія заборонила авто з російськими номерами: Водіям дали тиждень, щоб вивезти їх з країни

Автомобілі з російськими номерами потрібно вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.

Про це повідомив керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт, повідомляє фінське інформагентство Yle.

Водночас посадовець назвав "складним" питання, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати.

За його словами, представники влади оцінюватимуть підстави, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув, і чи пройшли його власники всі необхідні формальності. Більш докладний план дій щодо цього зараз розробляють, додав Ракшіт.

У вересні 2023 року у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд на територію країни легкових автомобілів із російськими номерами. Тоді в уряді Фінляндії уточнювали, що російські автомобілі, які вже знаходяться в країні, повинні залишити її територію протягом шести місяців, інакше такі транспортні засоби можуть бути конфісковані.

Як повідомлялося, раніше Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).