Фінляндія заборонила авто з російськими номерами: Водіям дали тиждень, щоб вивезти їх з країни

фінляндія

Автомобілі з російськими номерами потрібно вивезти з Фінляндії до наступної суботи, 16 березня.

Про це повідомив керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт, повідомляє фінське інформагентство Yle.

Водночас посадовець назвав "складним" питання, що станеться з російськими автомобілями після цієї дати.

За його словами, представники влади оцінюватимуть підстави, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув, і чи пройшли його власники всі необхідні формальності. Більш докладний план дій щодо цього зараз розробляють, додав Ракшіт.

У вересні 2023 року у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд на територію країни легкових автомобілів із російськими номерами. Тоді в уряді Фінляндії уточнювали, що російські автомобілі, які вже знаходяться в країні, повинні залишити її територію протягом шести місяців, інакше такі транспортні засоби можуть бути конфісковані.

Читайте також: Росіян можуть пересадити на автомобілі з Уганди

Як повідомлялося, раніше Литовська митниця попередила, що автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву та всю територію Євросоюзу до 11 березня 2024 року.

Виняток стосується громадян РФ, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих у Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом (STD).

Автор: 

авто (4252) росія (14921) Фінляндія (343)
Респект !
Гоните это быдло из прекрасной Финляндии
Как гнали в 1940.....
показати весь коментар
08.03.2024 17:14 Відповісти
Мудре рішення. Дивно що ці автівки досі не побили чи не спалили. Потрібно звідусіль сцяними ганчірками гнати кацапів та усе що з ними пов'язане
показати весь коментар
08.03.2024 17:16 Відповісти
Суомі - красавіца ... (С)
показати весь коментар
08.03.2024 17:18 Відповісти
..
показати весь коментар
08.03.2024 17:20 Відповісти
і кордон закритий... шах і мат кацапи. Я так розумію що залишається тільки паром і то не факт
показати весь коментар
08.03.2024 17:23 Відповісти
ніхто не закритий, ніщо не закрито. читайте уважніше і лише потім робіть висновки. кордон закритий буде лише після акцій литовських і фінських фермерів на кордоні з підерацією.
показати весь коментар
08.03.2024 17:39 Відповісти
https://raja.fi/ru/ogranicenia-na-punktah-propuska-na-granice-finlandii-s-rossiej#:~:text=%D0%92%D1%81%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%2014%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.&text=%D0%92%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%202023%20%D0%B3,%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5. https://raja.fi/ru/ogranicenia-na-punktah-propuska-na-granice-finlandii-s-rossiej#:~:text=Вся%20граница%20Финляндии%20с%20Россией%20будет%20закрыта%20до%2014%20апреля%202024%20года.&text=В%20течение%20осени%202023%20г,на%20финляндско-российской%20сухопутной%20границе.
показати весь коментар
08.03.2024 20:12 Відповісти
ВЕК !
показати весь коментар
08.03.2024 19:16 Відповісти
як шо робить? гнать такчки українцям на фронт
показати весь коментар
08.03.2024 21:33 Відповісти

