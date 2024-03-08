Україна отримає 6 мільярдів євро від ЄС у найближчі два місяці. Кабмін затвердив умови (оновлено)

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Про це виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility", – сказав Домбровскіс.

Пізніше на засіданні у п'ятницю Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики від ЄС на 6 млрд євро, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що фінансування надаватиметься відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС в рамках програми Ukraine Facility (виняткове перехідне фінансування), і кредитної угоди між Національним банком України та Єврокомісією.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Рада ЄС остаточно затвердила чотирирічну програму фінансування Ukraine Facility для України на загальну суму 50 мільярдів євро. Україна сподівається отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Програма Ukraine Facility розділена на три ключових складові:

пряма підтримка державного бюджету – 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 6,97 млрд євро;

технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше – 4,76 млрд євро.

Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Нагадаємо, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.