Україна отримає 6 мільярдів євро від ЄС у найближчі два місяці. Кабмін затвердив умови (оновлено)

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 мільярда євро вже у березні, а другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

Про це виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility", – сказав Домбровскіс.

Пізніше на засіданні у п'ятницю Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики від ЄС на 6 млрд євро, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що фінансування надаватиметься відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС в рамках програми Ukraine Facility (виняткове перехідне фінансування), і кредитної угоди між Національним банком України та Єврокомісією.

Як повідомлялося, наприкінці лютого Рада ЄС остаточно затвердила чотирирічну програму фінансування Ukraine Facility для України на загальну суму 50 мільярдів євро. Україна сподівається отримати за цією програмою 4,5 мільярда євро вже у березні та ще 1,5 мільярда євро – у квітні, розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Програма Ukraine Facility розділена на три ключових складові:

  • пряма підтримка державного бюджету – 38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів;
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 6,97 млрд євро;
  • технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше – 4,76 млрд євро.

Бюджетна підтримка в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Нагадаємо, 1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.

кредит (3391) фінансування (2104) Євросоюз (5340)
з яких 33 млрд євро у формі кредитів
покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.
з яких 33 млрд євро у формі кредитів
покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше - 4,76 млрд євро.
08.03.2024 19:51
08.03.2024 20:51
(C) "средства, необходимые для покупки 800 тысяч артснарядов, предназначенных для ВСУ, собираются в рамках этой инициативы, которая охватывает 18 стран"

Европе давно пора понять, что с жуликами из США ей не по пути и создание "Северного Союза" - взамен деградировавшегося НАТО -- это вопрос выживания
Країни ЄС мають намір виділити Україні військову допомогу у розмірі 21 млрд євро у 2024 році. Про це під час візиту до Києва у п'ятницю, 8 березня, повідомив перший заступник глави Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, цифра в 21 мільярд євро "базується на часткових даних" і насправді "може виявитися ще більшою". Домбровскіс нагадав, що з початку війни країни ЄС вже виділили Україні зброї та *********** на 28 млрд євро. Загалом члени ЄС надали допомогу Україні на суму 88 млрд євро.
командна доктрина Фельдмаршала Монтгомері - англійською та українською мовами - https://english-military-dictionary.org.ua/pdf/Montgomery
