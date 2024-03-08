У Єврокомісії пообіцяли конкретні кроки для обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі

Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що Єврокомісія має намір робити конкретні кроки щодо російської та білоруської агропродукції.

Про це Домбровскіс сказав під час спільного брифінгу за прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Інтерфакс-Україна.

"Говорячи про ці коливання, які зараз проходять на ринку Євросоюзу, ці занепокоєння, вони справді певною мірою викликані тим, що надходять сільськогосподарські експортні потоки від Росії та Білорусі", – сказав Домбровскіс, відповідаючи на запитання, чи бачить Єврокомісія якесь комплексне рішення щодо заборони російської та білоруської агропродукції.

Домбровскіс наголосив, що Єврокомісія обговорює ці питання.

"Ми будемо робити специфічні конкретні кроки. Через деякий час, незабаром, ми про це повідомимо", – запевнив Домбровскіс.

Також він звернув увагу, що окремі країни, такі як Латвія та Польща, також роблять кроки в цьому питанні.

У свою чергу Шмигаль зазначив, що обговорив із Домбровскісом питання обмеження чи повної заборони експорту російської агропродукції.

Як повідомлялося, в лютому Латвія першою в ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії та Білорусі.