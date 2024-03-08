Шлях до членства України в ЄС: Єврокомісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки
Наступного тижня Європейська Комісія представить на розгляд країн-членів Євросоюзу проєкт переговорної рамки щодо вступу України для його подальшого затвердження.
Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільній із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Києві, передає Укрінформ.
"Я хочу сказати, що за останній рік ми досягли дуже важливих поступів на цьому шляху: по-перше, Україна отримала статус країни-кандидата; по-друге, ми запустили вже початок підготовки до переговорного процесу до вступу України в ЄС. Наступного тижня ми вже представимо на розгляд країн-членів ЄС проєкт рамкового переговорного процесу, який ми б хотіли, щоб усі ці країни затвердили", – сказав Домбровскіс.
Віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що після виконання чотирьох додаткових рекомендацій для України всі країни-члени належним чином відмітять поступ держави в реформах на шляху до ЄС.
Він пояснив, що з урахуванням виконання цих чотирьох умов Європейська Рада буде просити країн-членів затвердити переговорну рамку.
"Але з урахуванням того прогресу, який вже було досягнуто, ми можемо сказати, що перспективи дуже хороші", – підкреслив Домбровскіс.
Вступ України до ЄС
Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.
Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин – керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.
Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.
Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль