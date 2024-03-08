Шлях до членства України в ЄС: Єврокомісія наступного тижня представить проєкт переговорної рамки

Наступного тижня Європейська Комісія представить на розгляд країн-членів Євросоюзу проєкт переговорної рамки щодо вступу України для його подальшого затвердження.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на спільній із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Києві, передає Укрінформ.

"Я хочу сказати, що за останній рік ми досягли дуже важливих поступів на цьому шляху: по-перше, Україна отримала статус країни-кандидата; по-друге, ми запустили вже початок підготовки до переговорного процесу до вступу України в ЄС. Наступного тижня ми вже представимо на розгляд країн-членів ЄС проєкт рамкового переговорного процесу, який ми б хотіли, щоб усі ці країни затвердили", – сказав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що після виконання чотирьох додаткових рекомендацій для України всі країни-члени належним чином відмітять поступ держави в реформах на шляху до ЄС.

Він пояснив, що з урахуванням виконання цих чотирьох умов Європейська Рада буде просити країн-членів затвердити переговорну рамку.

"Але з урахуванням того прогресу, який вже було досягнуто, ми можемо сказати, що перспективи дуже хороші", – підкреслив Домбровскіс.

Вступ України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України – документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин – керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Єврорада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС.