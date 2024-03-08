БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
600 0

Мобілізованим у Києві почали виплачувати по 30 тисяч гривень з місцевого бюджету

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Мобілізовані в Києві почали отримувати виплати в розмірі 30 000 грн.

Матеріальну допомогу вже отримали на свої банківські рахунки перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:

  • копію ідентифікаційного коду;
  • Копію паспорта громадянина України чи ID-картки;
  • довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

"Нарахування здійснюються без безпосередньої участі мобілізованого. Відповідний порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги затверджено рішенням Київради", – нагадали у КМДА.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Київська міська рада ухвалила рішення про виплату по 30 тис. грн кожному мобілізованому у столиці.

Автор: 

Київ (4764) військовослужбовці (331) мобілізація (492)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 