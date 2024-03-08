Мобілізованим у Києві почали виплачувати по 30 тисяч гривень з місцевого бюджету

Мобілізовані в Києві почали отримувати виплати в розмірі 30 000 грн.

Матеріальну допомогу вже отримали на свої банківські рахунки перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.

Виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою.

Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:

копію ідентифікаційного коду;

Копію паспорта громадянина України чи ID-картки;

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

"Нарахування здійснюються без безпосередньої участі мобілізованого. Відповідний порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги затверджено рішенням Київради", – нагадали у КМДА.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Київська міська рада ухвалила рішення про виплату по 30 тис. грн кожному мобілізованому у столиці.