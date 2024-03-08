Мобілізованим у Києві почали виплачувати по 30 тисяч гривень з місцевого бюджету
Мобілізовані в Києві почали отримувати виплати в розмірі 30 000 грн.
Матеріальну допомогу вже отримали на свої банківські рахунки перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА.
Виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою.
Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи:
- копію ідентифікаційного коду;
- Копію паспорта громадянина України чи ID-картки;
- довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.
"Нарахування здійснюються без безпосередньої участі мобілізованого. Відповідний порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги затверджено рішенням Київради", – нагадали у КМДА.
Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Київська міська рада ухвалила рішення про виплату по 30 тис. грн кожному мобілізованому у столиці.
