Як скоротився виторг більшості великих IT-компаній за минулий рік. ПЕРЕЛІК

У 2023 році у більшості великих IT-компаній просів виторг.

Про це пише Forbes із посиланням на дані сервісу YouControl.

Виторг IT-компаній за 2023 рік

GlobalLogic (ТОВ "Глобаллоджик Україна") у 2023 році зменшив виторг на 1% – до 11,4 млрд грн. У 2022 році виторг виріс на 49%.

Infopulse (ТОВ "Інфопульс Україна") зменшив виторг майже на 6% – до 3,2 млрд грн. У 2022 виторг виріс на 26%.

Ciklum (ТОВ "Сіклум") у 2023 зменшив виторг майже на 21% – до 3,8 млрд грн. У 2022 році виторг виріс на 19%.

Intellias (ТОВ "Інститут інформаційних технологій "Інтелліас") збільшив виторг майже на 5% – до 4,3 млрд грн. У 2022 році виторг виріс на 79%.

EPAM Systems має дві юридичні особи. Виторг ТОВ "Епам Системз" зменшився майже на 38% – до 12,6 млрд грн. Виторг ТОВ "Епам Діджитла", що є резидентом спеціального податкового режиму "Дія.City", збільшився на 78% – до 6 млрд грн.

Luxoft має дві юридичні особи. Виторг ТОВ "Люксофт Солюшнс" не змінився – 5,9 млрд грн. Виторг ТОВ "Люксофт-Україна", що є резидентом спеціального податкового режиму "Дія.City", збільшився на 23% – до 461 млн грн.

Дані інших компаній розпорошені серед десятків ТОВ і консолідувати їх з високою ступіню вірогідності не можливо, зазначили у Forbes.

Як повідомлялося, експорт українських IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році, коли він досяг рекордних $7,3 млрд.

Принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.