Роботодавці в Україні стали пропонувати більші зарплати. Сума змінилася на 500 гривень

Середня зарплата в Україні, яку пропонують роботодавці, в лютому 2024 року зросла на 500 грн, або 2,6%, і досягла 20 тис. грн.

Такими є результати регулярного дослідження ринку праці сервісу пошуку роботи Work.ua, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з дослідженням, уперше за тривалий час у двох категоріях середня зарплата знизилася: сільське господарство, агробізнес – на 5%, до 20 тис. грн, та нерухомість – на 4%, до 35 тис. грн.

Згідно з опублікованими даними, у 13 областях України ринок праці у січні відновився та пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року.

Серед лідерів за цим показником – Закарпатська (164%), Івано-Франківська (154%), Хмельницька (132%), Вінницька (131%) та Львівська (130%) області.

Зазначається, що порівняно з січнем помітно побільшало роботи у Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській (+10% у кожній) та Житомирській (+9%) областях.

В областях-лідерах також зафіксовано зростання кількості вакансій: Київська область – +7% до січня (до 33,2 тис. пропозицій), Дніпропетровська – +6% (до майже 9 тис.), Львівська – +5% (8,9 тис.), Одеська – +10% (6,3 тис.) та Харківська – +7% (3,6 тис. вакансій).

Збільшилася кількість вакансій у категоріях, які повільніше відновлюються з початку повномасштабного вторгнення: якщо в січні кількість вакансій у десятці категорій-лідерів скоротилася, то в лютому зафіксовано зростання в категоріях: "робочі спеціальності, виробництво" – 9% до січня (16, 2 тис. вакансій), "сфера обслуговування" – 10%, (до 16,1 тис.), "продаж, закупівля" – 8% (до 14,1 тис.), "роздрібна торгівля" – 4% (до 11,2 тис.), "логістика, склад, ЗЕД" – 5% (до 9,5 тис.), "готельно-ресторанний бізнес, туризм" – 14%; (8,6 тис. пропозицій).

У лютому продовжилася тенденція зростання кількості вакансій з вимогою знання англійської мови: таких пропозицій роботи побільшало на 16%. На 8% побільшало вакансій з дистанційною роботою.

Крім того, додалися пропозиції для людей з інвалідністю (+10%), пенсіонерів (+9%), студентів (+8%), а також для ветеранів (+16%).

Тренди в пошуку роботи

Що стосується конкуренції, то в компанії зафіксували п'ять трендів:

найбільшу кількість відгуків на вакансії отримують роботодавці, які пропонують дистанційну роботу (конкуренція в п'ять разів вища за середню на ринку праці);

найвищий рівень конкуренції за вакансії у Київській, Вінницькій, Волинській, Львівській та Харківській областях (якщо не брати до уваги віддалений формат);

найскладніша ситуація з відгуками кандидатів у Херсонській, Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській та Чернігівській областях;

найбільш конкурентними залишаються посади у сфері IT, а найнижча конкуренція – за робітничі (машиніст тепловоза, пілорамник, інструментальник) та медичні (ендокринолог, онкохірург, психіатр) професії.

Наголошується, що найвищі середні зарплати – понад 70 тис. грн – ринок праці пропонує спеціалістам для Сил оборони України: розвідникам, гранатометникам, пілотам дронів, снайперам, стрільцям тощо.

Що стосується військового рекрутингу, що у лютому 449 підрозділів мали хоча б одну вакансію на сайті Work.ua, що на 57% більше за показники січня, однак у лютому Сили оборони отримали майже 19 тис. відгуків від претендентів, що на 8% менше, ніж у січні.

Серед цивільних професій (крім керівників та сфери ІТ) найбільші зарплати в лютому могли отримати медіабайєр (50 тис. грн), водій-міжнародник (45 тис. грн), кераміст, рихтувальник, стоматолог, тонувальник (40 тис. грн).

Через активне збільшення вакансій у військовій справі та органічний спад за кількістю відгуків відчутно знизився середній показник конкуренції — практично вдвічі.

Водночас, за деякі вакансії конкуренція зросла – це стосується категорій "юриспруденція", "маркетинг, реклама, PR", "ЗМІ, видавництво, поліграфія".